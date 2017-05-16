恆春龍水村庄誌發表，將成社區布袋戲劇本。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-16 16:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園推廣社區生態旅遊有成，作家劉還月與屏縣府文化處特別為龍水庄的過往與傳說，撰寫恆春半島獨有的村庄誌《恆春龍水里風土志》，這些豐富的故事，將結合傳統布袋戲表演，成為遊客到訪社區的另類體驗。

不同於解說員口述當地人文地景，首次登場的龍水社區布袋戲，透過戲偶詼諧的俚語及順口溜，將整個社區的物產、特色作介紹，大人小孩都看的津津有味，未來社區將編寫更多戲碼，推廣社區深度文化。

屏縣府文化處表示，龍水里「有機瑯嶠米」近年打出名號，去年「屏東彩稻生活節」更讓當地知名度擴及全台，為了挖掘出在地深層的文化底蘊，委託作家劉還月及里山生態公司採編《恆春龍水里風土志》這本恆春半島獨有的村庄誌，並結合在地龍泉國小推動四套鄉土教案，藉此讓在地學童瞭解地方文化。

龍水里長張清彬指出，這幾年看見隨著時代的變遷，這些記憶中習以為常的生活及文化，隨著時光變遷慢慢地流逝，透過《恆春龍水里風土志》的出版，考證當地看起來荒誕不可信的鄉野傳說，化為進入田野現場的線索，得以探索龍水活泉由來及它生養的人民，希望透過這本書讓在地子弟瞭解過去傳統的儀禮、節俗。