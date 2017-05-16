瀝青場燕鴴繁衍 澎湖保育團體奔走請命

保育類的夏候鳥燕鴴，在沙港瀝青廢棄土場繁衍下一代。（高健雄提供）

2017-05-16 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在湖西鄉沙港生命紀念館的瀝青廢棄土處理場，近來被愛鳥人士組成的「澎湖快樂鳥日子」，發現罕見過境夏候鳥燕鴴在此產下百餘顆蛋卵，由於廢棄土場不時整地以容納更多廢土，擔心影響燕鴴繁衍，因此積極向各單位請命。

由愛好攝影進而賞鳥的澎湖快樂鳥日子保育團隊，成員包括知名攝影家林連守、高健雄等人，近日在沙港生命紀念館旁的瀝青廢棄土處理場，發現列入珍貴保育類的燕鴴，在此產下百餘顆蛋卵繁衍下一代，擔心廢棄土場雇用的怪手施工整地，會影響燕鴴繁衍棲息，因此向澎湖縣政府農漁局生態保育科反映。

根據生態保育科員藍志嵐等人實地前往現場會勘，發現燕鴴在場內一隅繁衍產卵，場方已列入警戒範圍，由於現在較少道路工程，瀝青廢棄土量不大，因此暫時無整地計畫，藍也與主管的工務處承辦人員連繫，雙方達成在6月中旬燕鴴離去前，不會進入警戒區內施工，以確保燕鴴在澎湖能順利繁衍，復育下一代。

根據文獻記載，燕鴴有著分叉的尾巴和細長的翅膀，背部大致以深褐色為主，喉部、胸部至腹部為橙黃色；在眼下有條細細的黑線向下延伸到喉部，形成一個黑色的頸圈；牠們的喙端為黑色、基部為鮮艷的紅色，像是塗上了唇膏一般。在台灣為不普遍夏候鳥和過境鳥，春天由南洋的度冬地向北遷徙到中國、日本、西伯利亞、蒙古等地進行繁殖。巢多半建在空曠的砂礫地或田野間，舉凡溪床上、旱田裡都是適宜的繁殖場。

根據澎湖快樂鳥日子統計，瀝青廢土場最少有百餘顆蛋卵。（高健雄提供）

沙港瀝青廢土場因密布石礫，成為燕鴴繁衍棲息處。（記者劉禹慶攝）