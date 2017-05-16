| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國1北上37公里小貨車擦撞貨櫃車翻覆 釀3傷 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

瀝青場燕鴴繁衍 澎湖保育團體奔走請命

保育類的夏候鳥燕鴴，在沙港瀝青廢棄土場繁衍下一代。（高健雄提供）

2017-05-16  12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在湖西鄉沙港生命紀念館的瀝青廢棄土處理場，近來被愛鳥人士組成的「澎湖快樂鳥日子」，發現罕見過境夏候鳥燕鴴在此產下百餘顆蛋卵，由於廢棄土場不時整地以容納更多廢土，擔心影響燕鴴繁衍，因此積極向各單位請命。

由愛好攝影進而賞鳥的澎湖快樂鳥日子保育團隊，成員包括知名攝影家林連守、高健雄等人，近日在沙港生命紀念館旁的瀝青廢棄土處理場，發現列入珍貴保育類的燕鴴，在此產下百餘顆蛋卵繁衍下一代，擔心廢棄土場雇用的怪手施工整地，會影響燕鴴繁衍棲息，因此向澎湖縣政府農漁局生態保育科反映。

根據生態保育科員藍志嵐等人實地前往現場會勘，發現燕鴴在場內一隅繁衍產卵，場方已列入警戒範圍，由於現在較少道路工程，瀝青廢棄土量不大，因此暫時無整地計畫，藍也與主管的工務處承辦人員連繫，雙方達成在6月中旬燕鴴離去前，不會進入警戒區內施工，以確保燕鴴在澎湖能順利繁衍，復育下一代。

根據文獻記載，燕鴴有著分叉的尾巴和細長的翅膀，背部大致以深褐色為主，喉部、胸部至腹部為橙黃色；在眼下有條細細的黑線向下延伸到喉部，形成一個黑色的頸圈；牠們的喙端為黑色、基部為鮮艷的紅色，像是塗上了唇膏一般。在台灣為不普遍夏候鳥和過境鳥，春天由南洋的度冬地向北遷徙到中國、日本、西伯利亞、蒙古等地進行繁殖。巢多半建在空曠的砂礫地或田野間，舉凡溪床上、旱田裡都是適宜的繁殖場。

根據澎湖快樂鳥日子統計，瀝青廢土場最少有百餘顆蛋卵。（高健雄提供）

沙港瀝青廢土場因密布石礫，成為燕鴴繁衍棲息處。（記者劉禹慶攝）

由於瀝青廢土場必須不時整地，澎湖快樂鳥日子擔憂會影響燕鴴繁衍。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 快樂鳥 燕鴴 繁衍 請命
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：瀝青場燕鴴繁衍 澎湖保育團體奔走請命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.