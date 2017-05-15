「放屁凳」培養無數木工國手 今年升級為總統凳

公東高工傳統的方形「放屁凳」。（記者黃明堂攝）

2017-05-15 18:02

［記者黃明堂／台東報導］公東高工創校57年，以木工紮下技職基礎，「放屁凳」則是木工科學生入門必學作品，傳承了半世紀，今年升級為「總統凳」，小英總統先後獲贈兩把，還高興的說「我餵貓咪的時候可以坐著了」。

「放屁凳」的特色是椅面中央開洞，肚子氣體飽滿時，剛好有個「出口」，降低氣體與椅面磨擦的音響。

校長藍振芳說，事實上椅面開洞，起初並非特別為了「放屁」而設計，純粹基於讓學生練習鑿洞之用。

原來，早年學生及學校都窮，為了節省成本，讓剛入門的學生們利用廢木料來練習製作板凳，學習裁切及榫接技術，在有限的木料中，為了再多學一樣技術，所以教學生在椅面中開洞。

每一屆木工學生都會練習做這種椅子，成為第一件作品，從這裡開始學習木工，也從這裡產生了無數的木工國手，在世界比賽中揚威，所以，它更好聽的名字是「公東椅」。

本月13日，公東高工學生受邀到台北參加「假如我是總統」論壇，與小英總統對談之前，總統特別單獨約見來自台東的公東高工師生，接受學生贈送一把方形「發屁凳」，另外在一把圓形放屁凳上簽名，送還學校留念。

校方說，這是小英總統第2次受贈「放屁凳」，這次是方形矮凳，上回則是圓形高凳，所以，小英擁有兩把，她在13日受贈時，還高興的說「我餵貓咪的時候可以坐著了」。

校方說，方凳是50年來的傳統造形，這兩年才由木藝中心主任張家瑞設計新款圓形高腳凳，並增為雙色，學生可以練到更多技術。

參加論譠的學生之一蘇界任說，送給蔡總統自己做的放屁凳時，蔡總統非常驚訝製作的精緻度，更關心台灣技職教育的發展。