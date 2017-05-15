這阿嬤超級潮 一張照讓網友瘋傳

阿嬤超級潮，網友紛紛拜倒在她的短褲下。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

2017-05-15 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕現在的阿嬤都那麼潮嗎？有民眾在住家樓下巧遇一名88歲阿嬤，阿嬤竟然要求他幫忙拍照上傳臉書，而阿嬤超年輕的打扮讓拍攝者相當震驚，其他網友看了也驚呼連連，直說自己的穿著完全比不上阿嬤。

「爆料公社」臉書粉絲專頁今日PO出了阿嬤「潮到出水」的照片，拍攝者笑稱，這位88歲的阿嬤是他臉書中年紀最高的女性。從照片中可以看到，阿嬤身穿白色T恤和黑色的Nike短褲，戴著一副太陽眼鏡，簡單的打扮在阿嬤的姿勢下突然充滿了霸氣，簡直就是雜誌街拍的程度。

其他網友看到後開始瘋狂按讚，目前已累積3萬2000餘讚，有網友留言直呼「態度決定一切！」、「這阿嬤太瞎趴了！」不少人也希望能聯絡上阿嬤，好問問她這件短褲哪裡買得到，因為他們也想學習阿嬤的穿衣哲學。