台3線不止浪漫 公路總局揭密：還有「澐密戰道」

公路總局推「走在台三線」特展，現場拍照打卡按讚，可獲木製紀念尺及鉛筆。（記者鄭瑋奇攝）

2017-05-15 11:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕客家委員會為落實蔡總統客家政見，規劃「國家級台3線客庄浪漫大道推動方案」，打造台3線豐富的人文、生態、產業，啟動客家文藝復興。交通部公路總局幸福公路館即日起至106年7月30日特別舉辦「走在台三線」特展，介紹台3線的開發歷史、沿線的人文風情、產業經濟及自然風光等，讓民眾在台北就能一覽這條號稱「內山公路」的台3線沿線風光。

台3線是在民國51年7月完成全省公路編號時誕生，將台灣西部內陸靠近丘陵及山麓的路段串連起來，因此又有「內山公路」之稱。現今台3線全長436.959公里，北起台北市忠孝西路和中山南路口，南至屏東市與台1線交會，為全台第3長的省道公路，僅次於台1線、台9線，屬於縱貫公路系統一環，具有極大的交通、經濟及觀光價值，對於沿線城鄉的繁榮與發展極為重要。

台3線曾一度扮演重要的戰備道路角色，公路總局「走在台三線」特展特別介紹「澐密戰備道路」的發展歷史。公總表示，澐密戰備道路是台3線從嘉義澐水到台南密枝的路段，是由國軍部隊施工，台灣省公路局指導下完成，主要目的是作為戰時台1線遭敵人破壞後的備用道路；目前台3線大埔橋頭涼亭內，都還保存著當時的「澐密戰道工程紀念碑」。

另外，配合台3線上重要的木材產業意象，特展還特別準備1000份精美的木製紀念尺及鉛筆，只要集滿展場內5個特製戳章或於現場拍照打卡按讚就可以獲得。