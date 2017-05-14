看緊荷包！夏月電價6/1起實施 漲幅最多近3成
2017-05-14 22:04
〔即時新聞／綜合報導〕台電夏月電價6月1日起實施，家庭月用電330度恐要多繳58元，達1000度者，要多交630元，漲幅最多近3成，120度以下則不受影響。住商型簡易時間電價也首度適用夏月電價。
《中央社》報導，台電為合理反應夏月、非夏月的供電成本差異，並鼓勵民眾節電，自民國78年起實施夏月電價，時間為每年6月至9月。以今年4月的最新電價費率計算，夏月電價相較非夏月的增幅為0%至27%。
根據試算，家庭月用電330度，夏月電價要多支出58元，500度多增加166元，700度則增加330元，月用電達1000度者，則要多交630元。營業用的小型營業場所和小商店部分，試算月用電330、700、1500度，夏月電價則分別增加135元、237元、1020元。
去年10月推出「住商型簡易時間電價」也適用夏月電價，2段式時間電價若月用電達2100度（尖峰1100度、離峰1000度），夏月電價為6485元，非夏月為6227元。3段式時間電價月用電達2100度（尖峰100度、半尖峰1000度、離峰1000度），夏月電費為6310元、非夏月為5875元。
租屋族若要搶救荷包，住商不動產業者也提出8大撇步：請房東選擇節能電器；檢查冰箱邊條避免冷氣洩出；電鍋多煮飯分裝，減少使用次數；開飲機煮滾開水後關閉，用保溫壺裝熱水；清潔冷氣、用電風扇輔助；窗簾擋光降低日照溫度；拔除不必要電器插頭；使用省電LED燈泡。
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