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翻轉偏鄉教育 中市全國首創「策略聯盟學區制」
2017-05-14 15:52
台中教育局提出「聯盟學區制」理念，嘗試打破學校編制限制，翻轉偏鄉教育。（記者黃鐘山翻攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕翻轉偏鄉教育，教育局首創小學「聯盟學區制」，多校共聘專科老師，一次補足偏鄉師資，提升偏遠地區教師教學效能與學生學習成效，目前有3個學區8所小學，聯合共聘16名教師。共聘教師說，希望學生學習力獲得提升。
「聯盟學區制」目前有3個學區8所學校參與，包括外埔區馬鳴、鐵山、安定國小；東勢區成功、新成、石角國小；霧峰區峰谷、光正國小。策略聯盟學校在自然、美語、美勞及音樂等科，聯合共聘16名教師，協助活化課程與教學。
馬鳴國小英語老師林慧芸說，參與共聘教師至今，有著滿滿的收獲，偏鄉的小孩帶著純樸的笑容迎接每一堂課，看著他們從一個字母都不懂，到朗朗上口一些簡單的字母與歌謠，甚至有些同學成績本來不及格，現在都進步好多，可以看出孩子是真心喜歡這堂課。
鐵山國小英語老師曾榆方也說，「教育改革關鍵在於師資」，很感謝教育局推動偏鄉優質翻轉計畫，以共聘優質專業師資方式，協助解決偏鄉長期以來的浮動教師問題，提升學習力。
以安定國小為例，以前英語教師大部分為代課老師，每學期或學年就換老師，英語教學無法延續，學生學習成效不佳。該校原先只有1位老師，欠缺對英語學習領域議課對象，現在增加2位共聘教師可共同分享討論，教學成效更加卓著，學生學習也更加投入。
教育局長彭富源強調，偏鄉學校難以招聘與留任專長師資，弱勢學生比率也逐年升高，市府為此多次邀集偏鄉學校研商，提出「聯盟學區制」理念，嘗試打破學校編制限制，將聯盟學區所需專長師資一次補足，活化課程與教學，開發學生潛能，翻轉偏鄉教育。
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