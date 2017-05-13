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「WannaCry勒索軟體」肆虐 桃園2受害者報案

網友貼出「WannaCry」勒索軟體勒索畫面。（記者謝武雄擷自ptt）

2017-05-13  20:51

［記者謝武雄／桃園報導］全球主要國家都遭受「WannaCry」勒索軟體進行大規模網路攻擊；桃園市一名許姓高中生今天向桃園市政府警察局大園分局報案，被勒索六百美金比特幣（相當於一萬八千元），警方已經受理偵辦，大園分局偵查隊長施忠進說，大園分局於四月中旬就曾接獲一名做生意男子報案，被勒索金額也是六百美金比特幣，建議民眾使用電腦，針對重要資料要建立備份習慣。

警方指出，這名許姓高中生使用臉書時，電腦突然出現亂碼，接著強迫執行勒索軟體，許姓男子進入中文後，發現軟體要他「透過比特幣，支付六百元美金」，否則將持續加密電腦內的照片、文件檔案，讓他打不開，並附上比特幣的帳戶，許姓高中生不願受威脅報案，警方仍在調查中。

警方表示，這波攻擊針對微軟使用者，尤以「Windows 7」、「Windows xp」最危險，由於勒索軟體大多透過釣魚郵件等傳播惡意程式，鎖住用戶電腦資料後勒索，這次勒索病毒是駭客直接攻擊系統漏洞，建議儘速更新微軟最新的安全更新。

此外，「WannaCry」都是以加密電腦內的照片、文件檔案，要脅使用者，一旦資料非常重要，又沒有備份，當事人就得乖乖付錢，若是資料不重要者，大不了重灌電腦，因此，民眾使用電腦，對於重要資料，還是要養成備份習慣。

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