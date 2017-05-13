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醫訊》肝病防治學術基金會 前進白沙免費肝炎檢驗

2017-05-13  18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕早期澎湖白沙鄉C肝炎罹患率高達百分之20，遠高於台灣的百分之4，不少人被奪走寶貴的性命，財團法人肝病防治學術基金會今日率領專業醫療人員及義工團隊，前進白沙鄉公所舉行「免費肝炎及肝癌大檢驗」。

財團法人肝病防治學術基金會董事長許金川、執行長楊培銘等一行人，今日舉行免費肝炎及肝癌大檢驗，縣長陳光復議長劉陳昭玲、議員宋國進、白沙鄉長莊美李、衛生局長陳淑娟、肝病防治學術基金會榮譽醫療顧問黃三桂、知名主播陳斐娟等人連袂出席，為全民保肝的健康保健共襄盛舉。

陳光復感謝醫療天使們無私奉獻，關懷偏遠地區需要被照顧的人，並表示澎湖103、104年肝癌死亡率居全縣之冠，有鑑於罹患肝病民眾較多，肝癌死亡率偏高，因此，定期檢查非常重要，提早發現就能降低死亡率，保護自我健康安全。對於本次免費健檢的所有推手，他也表示感謝之意。

楊培銘表示，台灣地區每年死於肝病的人數就高達一萬多人，上萬個家庭因肝病而破碎，這些數字說明推動肝病防治工作的重要性。本次離島鄉親免費肝病檢查，就是希望讓B、C肝帶原者提早瞭解自身肝臟可能潛在的病灶，將正確的肝病知識傳遞給所有澎湖鄉親，達到「早期發現、早期治療」目的。今日免費辦理肝病防治篩檢，針對20歲以上B、C肝炎患者作腹部超音波，項目包括：肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟等。

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  • 免費肝炎及肝癌檢驗，針對二十歲以上B、C型肝炎帶原者檢驗。（記者劉禹慶攝）

    免費肝炎及肝癌檢驗，針對二十歲以上B、C型肝炎帶原者檢驗。（記者劉禹慶攝）

  • 肝病防治學術基金會前進白沙鄉，免費進行肝炎及肝癌檢驗。（記者劉禹慶攝）

    肝病防治學術基金會前進白沙鄉，免費進行肝炎及肝癌檢驗。（記者劉禹慶攝）

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