醫病》苗可麗：肝像老婆 多關心才能白頭到老

2017-03-04 14:51

［記者黃淑莉／雲林報導］肝病防治學術基金會、雲林縣府、台灣人壽今天在雲林台西、麥寮舉辦肝炎肝癌檢驗，共有2000人參加，台西女兒、藝人苗可麗特別與會強調，肝就像老婆一樣，平日要多關心，才能與白頭到老。

雲林B、C肝炎帶原率居全國之冠，縣府近幾年與肝病防治基金會、台灣人壽舉辦多場次肝炎肝癌檢驗活動，去年在古坑、林內、莿桐3地吸引4000多人檢查，今天早上在麥寮、台西同步舉行，鄉親反應熱烈。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，肝癌排名雲林人癌症死亡因素第一位，衛生局11年前舉辦社區整合式篩檢辦理B、C型肝炎檢驗，約有近4萬人次受檢，陽性帶原率約有11.8％，C肝帶原率12.3％。

肝病防治基金會執行長楊培銘說，肝病是台灣的國病，全國一年有1萬3000多人因肝病過世，其中肝硬化、肝癌佔多數，而造成肝硬化、肝癌主要是慢性肝炎，透過篩檢可以讓民眾知道自己有沒有慢性肝炎，進而提早預防、提早治療。

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