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雞蛋放心吃！ 魏明谷堪稱雞蛋殺手 曾1天8顆下肚
2017-05-13 16:15
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化戴奧辛超標的毒雞蛋事件風波已過，雞蛋產地價格略微回升，彰化縣養雞協會理事長莊富山說，今年過年時，雞蛋產地價格最好，每台斤近35元，事件爆發前每台斤也有29元，事件風波時價格跌落到每台斤23元，目前回升到26元接近成本價格，希望能回升到29元以上，降低雞農損失。
縣政府、彰化縣養雞協會今在縣府前廣場，舉辦彰化雞蛋推廣品嘗活動，現場備有各式以雞蛋為食材主體的美味甜點與料理，包括茶葉蛋、滷蛋各5000顆、蛋塔2500個、檸檬蛋糕2500個、黃金蛋糕2500個，合計1萬7500份，很快被排隊人龍索取一空。
魏明谷致詞時透露，原本他就很喜歡吃雞蛋，年輕服兵役時，曾經有1天吃8顆雞蛋的紀錄，雞蛋蛋白質豐富，現在他也很愛吃。
魏明谷表示，全國2顆雞蛋中就有1顆來自彰化，彰化縣是全國雞蛋的生產重鎮，雞蛋被檢驗出戴奧辛超標只是個案，污染源目前懷疑出自飼料問題，而有疑慮的雞隻和雞蛋早已全部銷毀完畢，不會有流入市面的疑慮，大家可安心食用。
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