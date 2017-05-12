農產標章多如牛毛 民眾霧煞煞

2017-05-12 18:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕政府推動有機及友善環境耕作，但有機商品如何看得懂？台中市議員張雅旻今日在議會拿出一包有機青菜，質疑包裝就印上好幾個標章，搞不清楚標示什麼，要求建立E化平台查詢產品履歷；農業局表示，有機標章由農委會管理，將向中央建議。

農委會主委林聰賢日前接受本報「星期專訪」時曾表示，農委會將加速建立更完整深入的農產品「生產履歷」，提高生產、物流、展售等各環節把關責任。現有吉園圃、 CAS等認證也將整合，最快109年會推出全國性的TGAP安全標章，環境、用藥、包裝、輸送等產銷流程均須檢驗安全，重建國人對農產品的信任。

張雅旻說，行政院5月剛公布「有機及友善環境耕作補貼要點」，是台灣推動環境友善農業的里程碑，市府也推廣國產有機肥使用，去年編列4600多萬元，有機肥的使用增多是必然的趨勢，有機產品也愈來愈多元。

她又說，市民多花一些錢購買有機蔬菜，但面對五花八門的標章，貼上「有機」貼紙就真的是有機菜嗎？現在光是食品標章就有18大項，認知困難度高；她拿出一包超市買的有機青菜質疑，上面好幾個標章，但是標示什麼，讓人看得霧煞煞？

張雅旻表示，有機市場進入全面認證及數位化時代，相關標章資訊應公開透明，因此要求市府加強輔導中市有機戶、有機農場、協會和合作社，及早建立友善的E化平台，讓民眾上網搜尋相關產品履歷，增強有機農產品的消費信心。

農業局表示，有機標章是農委會核准認證單位審核後發證，將建議農委會統整各生產標章，並建立查詢系統供消費者查詢；市府每月皆不定期檢查，今年至4月止，查核了213件，標示不合格1件，各項檢查結果均公布在網頁供查詢。