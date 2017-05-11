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商管菁英策略聯盟 龍華科大、北商大結盟8高職

2017-05-11  18:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］龍華科技大學與國立台北商業大學，結合北北基桃8所高職，包括士林高商、松山高商、中壢高商、中壢家商、基隆商工、三重商工、鶯歌工商、淡水商工，今天簽立「2+8商管菁英策略聯盟」，龍華科大表示，這是台灣首次針對商業管理專業所成立的校際聯盟，從科大端與高職端銜接，協助高職端優化商管課程，期盼技職教育更為深化、向下扎根。

台北商業大學校長張瑞雄表示，今年統測報考商管類群的考生人數，比起往年有下降趨勢，這對於商管科系學校是一大警訊，因此，與龍華科大管院合作與高職端簽立策略聯盟，運用科大端充沛資源發揮大手牽小手功能，提升商管類群學生的水準。

龍華科大校長葛自祥則表示，龍華科大距台北捷運新莊線迴龍站僅1公里，與鄰近新北、台北市互動密切，可運用科大豐富的實作能量、提供師資培訓與技術合作，協助鄰近高中職提昇教學能量，強化高中職與大學間的夥伴關係。

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  • 龍華科大、台北商業大學與8所高職簽署「2+8商管菁英策略聯盟」。（龍華科大提供）

    龍華科大、台北商業大學與8所高職簽署「2+8商管菁英策略聯盟」。（龍華科大提供）

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