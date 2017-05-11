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靜宜大傳系 畢展「玖釀」登場

2017-05-11  17:17

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學大眾傳播學系第9屆畢展「玖釀」，今天在靜宜校園精彩登場！學生以劇情片、紀錄片、雜誌書、論文、漫畫書、有聲圖畫書等22件創意作品，呈現4年學習成果；學生程立涵說，透過畢展籌備及拍攝，不僅展現4年來的學習成果，並增加經驗，讓自己更有自信面業未來職場。

大眾傳播學系主任蔡政修表示，該系強調培育學生「用影像說故事」的能力，以專業知能融入影像敘事力，以應用於新聞、電影、電視、平面媒體、廣告、公關及企劃等領域，第9屆畢展以「玖釀」為主題，作品皆由學生獨立製作，類型多元、主題創新，作品深入社會各階層，傳達人道關懷、社會公益、弱勢族群等議題。

紀錄片《他山讀書趣》描述雲林縣樟湖生態國小學童的生活。大傳系四年級林芸圻說，教育不是只有讀書及考試，透過該紀錄片希望家長給孩子更多空間去學習及成長。

劇情片《鄰懼離》則以懸疑片拍攝手法，描述單親家庭「鑰匙兒童」失蹤的劇情，並帶出父母忙於工作，忽略陪伴孩子的都會家庭現況。導演兼編劇林加恩說，自己曾是鑰匙兒童，因不安全感及孤單害怕常尿床，希望透過影片探討家庭問題。

雜誌書《回家散步-尋覓北港街道上的不平凡》，作者徐偲榕說，自己是北港人，藉由畢展重新認識及熟悉自己的家鄉，才知原來北港有傳統的燈籠等產業及各種特產。

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  • 靜宜大學大眾傳播學系第9屆畢展「玖釀」，在校園精彩登場。（記者歐素美攝）

    靜宜大學大眾傳播學系第9屆畢展「玖釀」，在校園精彩登場。（記者歐素美攝）

  • 靜宜大傳系學生拍攝紀錄片《他山讀書趣》，描述雲林縣樟湖生態國小學童的生活。（記者歐素美攝）

    靜宜大傳系學生拍攝紀錄片《他山讀書趣》，描述雲林縣樟湖生態國小學童的生活。（記者歐素美攝）

  • 靜宜大學大傳系學生拍攝劇情片《鄰懼離》，以懸疑片拍攝手法探討家庭問題。（記者歐素美攝）

    靜宜大學大傳系學生拍攝劇情片《鄰懼離》，以懸疑片拍攝手法探討家庭問題。（記者歐素美攝）

  • 靜宜大學大傳系學生，畢展編印雜誌書《回家散步-尋覓北港街道上的不平凡》。（記者歐素美攝）

    靜宜大學大傳系學生，畢展編印雜誌書《回家散步-尋覓北港街道上的不平凡》。（記者歐素美攝）

  • 靜宜大學大眾傳播學系第9屆畢展「玖釀」，學生展現4年學習成果。（記者歐素美攝）

    靜宜大學大眾傳播學系第9屆畢展「玖釀」，學生展現4年學習成果。（記者歐素美攝）

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標題：靜宜大傳系 畢展「玖釀」登場


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