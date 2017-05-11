轉槍、旋槍不馬虎 這支儀隊都是小學生......
高中樂儀隊常見，而桃市龜山區幸福國小則有桃園市唯一具規模的國小儀隊。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］龜山區幸福國小有桃園市唯一具規模的國小儀隊，5年前從校內才藝活動萌芽，草創初期因經費等問題，十分克難地以傘、木棍代替儀槍練習，由於國小儀隊十分少見，也無法參加競賽，103年7月27日初次受邀在「桃儀盃」開場演出，不僅創下賽事最年輕的登台紀錄，也是成員第一次用木槍登台，儀隊也將「727」視為隊慶日。
家長會長黃士宇上學期無意間看到成員練習，驚訝怎麼會用木棍練習，自掏腰包請廠商打造特製儀槍及儀靴、儀帽，廠商得知成員如此「幼齒」又克難，大方贊助20套儀隊制服，讓儀隊一站出去就很吸睛，成員轉槍、旋槍、拋槍技巧毫不馬虎。
幸福國小儀隊目前有25名成員，帶隊的生教組長蕭啟祥，靠著高中時期打下的儀隊基礎訓練小成員，成員大多為4年級生，5、6年級則為演出主力，也肩負傳承技術的責任，由於成員幾乎都是女生，僅有1名小4男生加入，在隊伍中特別顯眼。
蕭啟祥表示，成員的挑選以興趣為主，身形並沒有特別的標準，目前全隊最高的是隊長湯欣怡，5年級的她說，3年級時看到學姊練習，被操槍的姿勢吸引，加入後從基礎開始練習，覺得最難的是轉槍、旋槍，剛開始常會被槍打到手，除了中午、下課後在學校練習，回家也會拿傘狂練，至少練壞2、3支雨傘，要克服困難的項目，她只有一個想法就是「面對它」。
校長謝月香表示，儀隊走過以傘、木棍代槍的草創時期，受到家長會、熱心廠商的幫忙，現在常受邀演出，今年舉辦的桃園市英語比賽，儀隊也登台表演，且是第一次使用真正的儀槍演出，儀槍經過特製符合小學生身形，槍的重量約2公斤多，儀隊成員有部分出身弱勢家庭，經過儀隊的訓練明顯看出蛻變，尤其一身儀隊制服讓他們更有自信，學會尊重自己也尊敬別人。
以5、6年級學童為演出主力的幸福國小儀隊，成員轉槍、旋槍、拋槍技巧毫不馬虎。（記者鄭淑婷攝）
幸福國小儀隊隊長是5年級的湯欣怡，她說，除了中午、下課後在學校練習，回家也會拿傘狂練，至少練壞2、3支雨傘。（記者鄭淑婷攝）
幸福國小儀隊在校門前廣場演練。（記者鄭淑婷攝）
幸福國小儀隊目前有25名成員，帶隊的生教組長蕭啟祥，靠著高中時期打下的儀隊基礎訓練小成員。（記者鄭淑婷攝）
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標題：轉槍、旋槍不馬虎 這支儀隊都是小學生......
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