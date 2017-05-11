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父子檔同列歷史名人 陳玉峰及陳壽彝故居掛牌

2017-05-11  15:20

［記者劉婉君／台南報導］府城近代知名彩繪畫師父子檔陳玉峰及陳壽彝，作品遍及全台，同時列名台南市藝文類歷史名人，台南市政府文化局今天下午前往陳玉峰父子故居掛上紀念牌。

陳玉峰是日治時期第一代台灣本土彩繪大師，應用西方寫實主義的手法描繪門神人物，使肌肉質感、光線、色彩深淺明暗更接近寫真的視覺效果，在當時民俗廟畫界可視為是一項貼近時代美學特性的先創，也是一位在地化民俗彩繪大師。

陳壽彝則是台灣當代最具代表性的彩繪巨匠，作品屢獲昔日全省美展，更因長期受獎而晉身評審委員，同時亦是教育部「全國民族藝術民間彩繪薪傳獎」得主，並獲文化部頒贈「國家重要藝師」獎章。

掛牌儀式由市長賴清德主持，陳壽彝家屬、在地居民及藝文人士均出席。

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  • 大天后宮內由陳玉峰作、陳壽彝重繪的壁畫作品。（記者劉婉君攝）

    大天后宮內由陳玉峰作、陳壽彝重繪的壁畫作品。（記者劉婉君攝）

  • 台南市歷史名人陳玉峰、陳壽彝父子故居掛牌。（記者劉婉君攝）

    台南市歷史名人陳玉峰、陳壽彝父子故居掛牌。（記者劉婉君攝）

  • 台南市歷史名人陳玉峰、陳壽彝父子故居掛牌。（記者劉婉君攝）

    台南市歷史名人陳玉峰、陳壽彝父子故居掛牌。（記者劉婉君攝）

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