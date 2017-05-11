週末帶媽媽聽德國擊樂二重奏 台南文化局買一送一

2017-05-11 11:39

〔記者劉婉君／台南報導〕2017台南藝術節進入尾聲，「國際經典」系列自製音樂節目《超擊狂想》，週六（13日）晚上7時30分將於台南市文化中心，邀請德國DoubleBeats擊樂二重奏演出，因適值母親節前夕，明天中午12時以前登記，兒女帶著媽媽一起欣賞，媽媽的費用由文化局負擔。

德國DoubleBeats擊樂二重奏由中國青年擊樂家、2013年萬寶龍青年音樂家大獎得主范妮，及德國當代擊樂家盧卡斯．博姆組成，為國際知名的打擊重奏組合之一，「國際經典」系列藝術總監沈妤霖說，很多聽過他們演出的人都變成了鐵粉。

范妮表示，組合成立5年來，一直改編古典作品，此次第一次到台灣演出，除了巴哈的《郭德堡變奏曲》、蕭邦練習曲及當代打擊重量級作品《馬林巴聖曲》外，還有《面對面》、《陀螺儀》，舞台上將有50幾種樂器呈現。

文化局也推出限時限量的「超擊媽媽買一送一專案」，邀請民眾帶媽媽一起來欣賞音樂會，歡慶母親節。