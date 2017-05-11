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八卦山大佛「不圓滿」？縣府不准封窗

八卦山大佛。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-05-11  07:47

〔即時新聞／綜合報導〕彰化八卦山上大佛已建逾半世紀，被列入歷史建物，不過，大佛寺管委會卻認為，大佛背後的 10扇窗「不圓滿」，想要封窗，提出申請，不過，已經連2次遭到彰化縣政府的駁回，認為若是封窗，不符歷史建築原貌，也有礙消防安全。

《中國時報》報導，早在 1961年落成的八卦山大佛，建築師林慶堯就特意在背後開了 10扇窗，以讓空氣流通。但是在張世良接任大佛寺管理委員會董事長之後，就覺得大佛背後開窗「不圓滿」，且颱風豪雨易漏水，管理不易，就奔走著想要封窗。

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