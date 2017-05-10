高雄市自行車道 逼近9百公里

2017-05-10 18:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自行車道總長度，在縣市合併前為464公里，工務局今天宣布，至今年4月底為止，已逼近900公里，成長近1倍！預定於明年底達成「千里鐵馬道」的目標。

高雄市長陳菊指示工務局，近年積極設置自行車道，曾被CNN評定為亞洲5大適合騎乘自行車的友善城市。

高雄市工務局長趙建喬指出，去年以來，陸續完成高屏溪（大樹九曲堂至旗山） 自行車道串連、鳳山溪藍帶自行車道、仁武及大社既有自行車道路網延伸工程，另為配合交通部環島1號線自行車道路網，在環島1-18高坪沿山環線路段，設置自行車與機車共用道，總計至今年4月底，自行車道總長度已達895公里。

工務局強調，除持續增加自行車道長度，為因應捷運、輕軌及未來的鐵路地下化綠廊的自行車道，將重新檢討市區通勤型自行車路網，規劃串連各自行車道，並結合公共腳踏車租賃系統，以提高民眾騎單車通勤的意願。

工務局也更新「高雄單車地圖」App，內有10條建議自行車道路線、手機拍照、計算運動消耗的卡路里、軌跡記錄等功能，歡迎民眾下載。