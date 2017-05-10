確診禽流感 北市家禽市場3百隻雞銷毀

台北家禽批發市場確診已感染禽流感H5N8亞型雞隻。（圖由台北市動保處提供）

2017-05-10 15:12

〔記者黃建豪／台北報導〕禽流感又來了！台北市家禽批發市場5月7日，經屠檢獸醫師通報疑似禽流感案例，昨確診為禽流感H5N8亞型，台北市動物保護處表示，已將同批家禽凍存稽留的屠體判定廢棄，今天就會全數化製銷毀，以防堵病毒擴散。

已通報高、屏、雲、苗4縣追查

5月6日夜間及7日凌晨，家禽批發市場共通報5批家禽屠宰檢查異常案例，分別來自高雄市彌陀區、苗栗縣通霄鎮、屏東縣竹田鄉及雲林縣元長鄉的皇金雞及紅羽土雞，於屠宰時發現發現雞隻出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血灶、白色糜爛及壞死區等疑似禽流感症狀。

屠宰衛生檢查人員當下通報防檢局基隆分局及台北市動保處，由動保處動物防疫人員現場扣留304隻雞隻屠體凍存稽留並同時採樣送檢，疑患禽流感雞隻屠體並未流入市面，為市民食用肉品安全把關，也於當日上午通報該四縣市動物防疫機關啟動來源場的回溯機制，對可能的來源進行管制、檢查及檢驗，以找出可疑案例，即時處置，降低疫情傳播的風險。

動保處指出，該批通報疑似禽流感案例，經農委會家畜衛生試驗所於5月9日檢驗，確認為禽流感H5N8亞型，10日將全數銷毀。

動保處表示，這次屠體檢出的H5N8亞型禽流感病毒，與兩年前年所流行的病毒為同分型，當時雖因感染鴨鵝造成產業損失，但國內外尚無禽傳人紀錄。動保處再次呼籲，請民眾除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心，另外勿隨意餵飼野鳥，避免接觸禽鳥並做好個人衛生，方為防範禽流感最佳方式。