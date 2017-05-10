替代役男拿1萬8空拍機 拍出校園驚豔片

2017-05-10 14:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2名服務於彰化縣田中鎮新民國小的替代役男陳品君、陳政宇，因為對學校有感情，興起用空拍的方式呈現校園美景、和教學，微電影日前完成，被po到網路引發熱烈迴響，家長、師生無不讚譽「我的學校竟然這麼漂亮」。

陳品君、陳政宇今年初向校長鄧仕文提議用空拍的方式呈現「校園之美」，校長先向友人借1台6萬元的「職業級空拍機」，後來陳品君摸索出空拍技巧，校方以1萬8千元購買一架半專業空拍機。

2人利用課餘，只要天氣允許，就讓空拍機在校園上空飛行取景，接著又把鏡頭推向校外，包括高鐵彰化站、台鐵田中站、剛插秧的稻田，以及綿延漫長的八卦山脈全部入鏡，巧妙地把「田中鎮意象」與校園教育用鳥瞰方式結合在一起。

日前校方舉行校園「首映典禮」，出席的老師看得意猶未盡，讚譽「新民國小從天空看，竟然這麼美麗」。

陳品君說，他們用的並非「專業級」的空拍機，但不管在操控或畫素都已足夠，只是需要考慮畫面構圖，以及光線問題，因此經常利用早上空氣清新或傍晚斜射光的時間拍攝。

陳品君坦言，服替代役有點無聊，但他又不想「虛度光陰」，於是靜靜觀察學生的上課，覺得新民國小校園「很立體」，認為時下流行的空拍機可以完整呈現，他没做分鏡表，很多畫面都是一拍再拍，覺得滿意才收工。

校長鄧仕文說，這畫面實在太驚豔了！陳品君具有雙國籍，受美國教育，他很多教育思維都值得學習，例如，他不想在服役期間「留白」，就用空拍紀錄校園，想盡辦法做到最美，替新民做免費的行銷，學校真得是「賺到了」。

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