左營舊城發現清代石碑 高市府推參與式考古體驗

左營舊城發現清代石碑。（文化局提供）

2017-05-10 13:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國定古蹟左營舊城考古試掘發現清代石碑﹗高市文化局指出，石碑出土證實舊城內仍遺留清代文化層，中央支持的見城計畫、將全面擴大舊城空間考古試掘，並納入公眾考古觀念，帶領有興趣民眾進入歷史現場，共同發掘歷史痕跡。

文化局說明，出土石碑為花崗岩碑體，從題字「索老大爺德政碑」及碑文考證，索大老爺應為清朝南路營參將索渾、滿州八旗鑲白旗人﹔他因熟悉海疆風土、於西元1761年（乾隆26年）被舉薦派任至鳳山縣治掌理軍事要務，出土石碑是當時鳳山縣仕紳鄉耆，為感念索渾對地方的貢獻，不捨其將任滿離開而打造，用以紀念的碑銘。

文化局表示，根據調查，過去在高雄地區清代由鳳山縣地方紳民所立德政碑共有6件﹔此次舊城出土的花崗岩碑體，不僅說明253年前舊城內人文薈萃，也見證舊城於1722年首造土城後，超過半世紀之久的安定。

由於左營舊城屬於壽山國家自然公園範圍內，高市文化局將與壽山國家自然公園籌備處緊密合作，藉由計畫推動，重現舊城城內空間與生活樣貌。

為拉近民眾與歷史文化距離並融入日常生活，文化局已規劃「見城一日旅人」活動，與舊城文化協會及成大考古所合作推出民眾參與式考古體驗，為後續舊城全面試掘揭開序曲。活動現正開放報名中，詳情請至「高雄市舊城文化協會」facebook粉絲專頁。