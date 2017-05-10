桃園同性伴侶註記 4月底共249對

2017-05-10 12:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府從去年3月中旬開放「同性伴侶註記」，截至4月底，已有249對同性伴侶完成註記，男性51對、20.48％，女性198對、79.52％，比今年3月底增加10對，其中男性佔2對、女性8對。

民政局長湯蕙禎表示，註記目的是醫療用途，讓同性伴侶可簽署手術同意權，同性伴侶註記後，戶所只會發給證明書，因此，家族其他成員調閱戶籍謄本，絕對不會看到同性伴侶等字眼。

她說，同性伴侶註記，需年滿20歲單身，需其中一方設籍桃園市，雙方同時到桃園市任一區戶政事務所提出申請。