直升機出動搶救受困民眾 宜蘭消防演習逼真

宜蘭縣政府今天在宜蘭科學園區進行消防演習。（記者簡惠茹攝）

2017-05-09 20:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天舉行災害演習，場面逼真吸引宜蘭民眾駐足遠方觀看，不但出動直升機出動救援受困溪流民眾，還有大客車翻覆搶救行動，消防局表示，今年更配合全國運動會，模擬風帆選手翻船救援。

宜蘭縣政府消防局今天在宜蘭科學園區、凱旋國中辦理「106年災害防救演習」，以最近颱風災害經驗為主軸，模擬宜蘭縣受到強烈颱風侵襲，造成水災、車禍、維生管線毀損、下水道、沙洲受困等災情，並配合106年全國運動會，模擬風帆賽事選手受長浪影響翻船之救援情境。

「超過500人、40個機關聯合演習。」今天演習場面逼真，連附近民眾都在遠處駐足觀看，消防局表示，今天現場不但由當地里民參加疏散撤離及收容演練外，國軍、民間救難團體、空中勤務總隊、內政部消防署、經濟部水利署第一河川局等也都加入演習，相當符合實際災況。

消防局指出，宜蘭縣去年以地震災害為主要境況，在兵棋推演項目獲得全國特優，實作演練獲得全國優等殊榮，今年改變成風災為主要境況，檢視過去常發生疏散撤離、沙洲受困、地下道車輛受困等救援作為，除由救災人員潛水將受困車輛民眾救出外，現場利用無人飛機進行勘查，並以近年發生數起大量傷亡之大客車翻覆為基礎，借調新北市政府消防局八爪魚系統，將大客車抬起之救災作為演練。

宜蘭縣因地理環境因素，每年均受到颱風侵襲，消防局表示，因此做好災害預防工作，深化防災意識予民眾及各應變人員，才是降低傷亡的主要方法，未來面對日益嚴重的天然災害時，政府機關及縣民均能快速應變，減少災害帶來之人命傷亡及財物損失，而達成幸福宜蘭、安心社會的施政願景。

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