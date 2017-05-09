醫訊》機器人帶你看醫生 還帶動健康操

中榮新門診大樓設置機器人協助衛教諮詢、就診指引，還會帶動健康操。（記者蔡淑媛攝）

2017-05-09 21:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總每天門診量高達6500人，耗資11億興建新門診大樓，今天正式開幕啟用，門診間擴充至三百間，候診空間更寬敞舒適，並整合相關門診，讓患者免於奔波，還設置機器人協助就診指引、衛教諮詢，希望整體門診等候時間減半。

中榮從開院至今，每日門診人次從1000人增加至6500人，35年歷史門診大樓早已不敷使用，新門診大樓占地逾千坪，興建3年，為地下3層、地上八層建築，於今天熱鬧開幕，各科門診除了婦幼門診，全數移至新門診大樓。

新門診大樓計畫歷經雷永耀、李三剛到現任院長許惠恒，終於完成啟用，許惠恒表示，現門診能由原來96間，擴充至312間，候診空間更寬敞，並調整動線，整合相關門診間，讓患者不用再四處奔波看診，也增加兩百多個停車位。

許惠恒也說，有預約掛號的病患在入院、候診、看診到領藥離院，大約花費60到70分鐘，希望在新門診大樓及智慧醫療系統使用下，目標能減少至20至30分鐘，也希望藉由新門診大樓獲綠建築標章和金質獎，讓醫療人員工作和病人就醫護環境更有效率和舒適。

新門診大樓也設置數個擬人化機器人「榮伯特」與醫院內部網路連接，與病患互動，協助就診指引，用藥衛教諮詢，及症狀分析建議看診科別等，還會帶領民眾做健康操，讓患者相當新奇，陳阿嬤笑說像滑手機一樣按機器人螢幕，就會告知如何看醫生，方便又有趣。

新門診大樓今天熱鬧開幕，退輔會主委李翔宙、市長林佳龍等立委民代都來共襄盛舉。