喝咖啡醒腦？研究發現這樣做省錢又瘦身，提神效果還比較好！

2017-05-09 19:23

〔iStyle頻道／綜合報導〕晚上睡眠品質差，隔天起床累到睜不開眼？雖然精神差到不行，但大多數人會選擇喝杯咖啡提神，拖著疲憊的身軀上班，不過除了喝咖啡以外，還有其它提振精神的方法嗎？根據「DailyMail」報導，美國喬治亞大學研究發現，走樓梯10分鐘的提神效果比喝咖啡還要好。

該項研究邀請18位，年齡介於18至23歲，每天睡不到6.5小時的女大學生進行重複交叉測試，結果發現花10分鐘走樓梯，提振精神效果比喝一杯即溶咖啡，約50毫克的咖啡因效果還要好，喬治亞大學運動學系教授Patrick J. O'Connor表示，受試者在食用咖啡因和安慰劑後並沒有發生多大變化，但是運動可就不一樣了，它能讓你立即感受到活力充沛的效果，但他也提醒，雖然稍微運動一下能讓你更有精神，但這並不會提升你的記憶力和判斷力。

如果你天天上班都非常疲憊，不想花錢喝咖啡，或是無法飲用咖啡因，不妨試試走樓梯10分鐘的方法，長久下來不僅能幫你省下一筆錢，減少一天的卡路里攝取，還能順便運動減肥，好處多到數不完。