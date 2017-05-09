科技來自於人性 虎科大資管雲、照護機器人亮相
2017-05-09 17:26
機器人智慧生活照護動態展。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕科技始終來自於人性，虎尾科技大學資訊管理系資管雲「行動App GO」今天開幕，呈現該校教學成果，會場還有照護機器人亮相，讓人大開眼界，活動期間也開放高中職及小學生參訪共襄盛舉。
虎科大校長覺文郁表示，為發揚技職體系學生學習成果，落實動手實作的工匠精神，推出資管雲，又為因應高齡化社會還有機器人智慧生活照護動態展，並邀請高中、小學生現場體驗，培養學生的創造力及未來競爭力。
今天的機器人展示，讓機器人服務不只是打招呼或鞠躬等噱頭，有學習與情緒表達能力，可與人互動，讓人驚呼連連，由於剛考完四技二專統測，不少嘉義高商學生直說要以虎科大為第一志願，成功打響名氣。
虎科大資管系系主任王秀鑾指出，此次活動為期5天，精彩又多元，內容包括微軟認知服務、互動交流論壇及微軟機器學習講座，也邀請嘉義高商、大成商工、義賢國小學生參訪，由該校資管系技術社群的大哥哥大姊姊帶領學生製作eFlower電子花，應用科技帶動生活更好，不僅讓人有感還能創造出價值。
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