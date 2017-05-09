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技師公會算藝文團隊？ 桃市網站列表讓人霧煞煞

2017-05-09  16:53

〔記者陳昀／桃園報導〕土木技師公會也算藝文團隊？

市議員彭俊豪、林志強今天質詢文化局指出，藝文設施管理中心網站上的藝文團隊列表中，有很多不知所云的職業工會和不明團體，點進去也看不到詳細介紹，讓人一頭霧水；桃園市文化局長邱莊秀美答覆說，只要向文化局借場地就會登錄為藝文團隊，但不會全部列入輔導。

彭俊豪指出，列表有700多個表演團隊，但裡面有某某技職委員會、某某技師公會，雖然任何單位都可以推廣藝文，但從網站點進去後，好幾個團體根本沒有介紹，只有名稱、電子郵件或電話之類的基本資料，讓人很疑惑。

林志強也說，登錄這些藝文團隊的用意令人疑惑，名單中不但沒有原住民族的藝文團體，還有很多看起來和藝文無關的團隊，讓人很錯亂。

邱莊秀美表示，只要曾經向文化局借用場地、查詢檔期，就會登錄，但不會列為輔導對象，文化局會定期針對正式的表演團隊訪視巡查，經過評鑑分為傑出團隊、扶植團隊和發展團隊。

藝文設施管理中心代理主任洪美智也解釋，除了音樂廳、表演廳外，有的館舍設有演講廳，常有非藝文團隊界來開會，所以才會看起來和藝文無關。

林志強要求，無論如何，還是必須將網站上的藝文團體列表區分清楚，不要讓大家誤解，邱莊秀美答允辦理。

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  • 市議員彭俊豪說，桃園市藝文設施管理網站列出的藝文團隊，有很多看起來毫無關聯的團體。（記者陳昀攝）

    市議員彭俊豪說，桃園市藝文設施管理網站列出的藝文團隊，有很多看起來毫無關聯的團體。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 桃園市文化局 藝文 藝文團隊 表演團隊
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