技師公會算藝文團隊？ 桃市網站列表讓人霧煞煞
2017-05-09 16:53
〔記者陳昀／桃園報導〕土木技師公會也算藝文團隊？
市議員彭俊豪、林志強今天質詢文化局指出，藝文設施管理中心網站上的藝文團隊列表中，有很多不知所云的職業工會和不明團體，點進去也看不到詳細介紹，讓人一頭霧水；桃園市文化局長邱莊秀美答覆說，只要向文化局借場地就會登錄為藝文團隊，但不會全部列入輔導。
彭俊豪指出，列表有700多個表演團隊，但裡面有某某技職委員會、某某技師公會，雖然任何單位都可以推廣藝文，但從網站點進去後，好幾個團體根本沒有介紹，只有名稱、電子郵件或電話之類的基本資料，讓人很疑惑。
林志強也說，登錄這些藝文團隊的用意令人疑惑，名單中不但沒有原住民族的藝文團體，還有很多看起來和藝文無關的團隊，讓人很錯亂。
邱莊秀美表示，只要曾經向文化局借用場地、查詢檔期，就會登錄，但不會列為輔導對象，文化局會定期針對正式的表演團隊訪視巡查，經過評鑑分為傑出團隊、扶植團隊和發展團隊。
藝文設施管理中心代理主任洪美智也解釋，除了音樂廳、表演廳外，有的館舍設有演講廳，常有非藝文團隊界來開會，所以才會看起來和藝文無關。
林志強要求，無論如何，還是必須將網站上的藝文團體列表區分清楚，不要讓大家誤解，邱莊秀美答允辦理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 全大運》「夜市王子」王子維搶回羽球男單金牌 目標衝世界前10
- 升降電腦椅突爆炸 十幾塊碎片炸入女子體內
- 宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
- 混植本土樹種 花蓮打造動物生態廊道
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 聯結車卡關嶺山區 交通中斷近6小時
- 未獲WHA邀請 郝、洪、朱︰遺憾
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- 校園地中海風情 老校內新國小逆勢增班
- 〈體檢家庭風險〉心靈放債者 要小心！
- 《自由廣場》馬克宏能否成為21世紀的拿破崙？
- 林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了
- 日職》超神美技接殺 陳冠宇隊友撞牆傷退（影音）
- 肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
- 仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈
- 自由限時批》2300萬該發出怒吼了！
- 林奕含之死》檢籲林奕含父母訴冤情
- 民俗亂彈》服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路
- 1歲男嬰躺地板 小雞雞遭愛犬咬掉濺血
- 國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲
- 費玉清母逝7年 演唱會永遠留位給她
- 我未獲WHA邀請函 蔡其昌：中方打壓只讓台灣人民更嫌惡
- 藍營批陳菊任職勞委會虧千億基金 高市府：公然說謊
- 嘿咻中叫女廚進房煮飯 吹牛老爹愛露挨告
- 卡米地又有家了！常態演出再創喜劇地標
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 我陸軍少將疑被中國接觸 飛彈機密恐外洩
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之3 － 龐城之春
- 台鐵八斗子站 人潮暴增亂象多
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 師昔勉從警 警今為師找失金
- 國民黨批WHA看不到努力 民進黨籲國民黨向中抗議
- 蕭永達點名3人「天王級狼師」 其中一位竟在場
- 旺宏五月中旬可望脫離全額交割股 今股價回升
- 網球》馬德里「美麗戰爭」 布莎兒淘汰莎娃
- 中市府要建第二辦公大樓 議員批霸王硬上弓
- 立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：技師公會算藝文團隊？ 桃市網站列表讓人霧煞煞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分