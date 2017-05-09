震飛10多人被酸 太極名家戴廷龍回應了！
2017-05-09 17:07
太極名家戴廷龍將10多人震飛。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近中國傳統武術和現代格鬥兩派間的戰火越演越烈。台灣成吉思汗健身俱樂部的經營者，綽號「館長」的陳之漢昨天就在臉書分享太極拳比賽的影片，質疑太極名家戴廷龍在沒碰到人的情形下，卻能將10多人震飛，讓他忍不住酸說「真正的武不是演戲好嗎」，不過戴廷龍今天回應，「不認識的人聽不懂的」，並認為「道不同不相為謀」。
「館長」陳之漢昨天在臉書分享的是「2016年第四屆世界盃國際太極拳錦標賽」影片，其中戴廷龍使用「太極推手」將10多人給震飛到站都站不穩。館長看不下去的表示，自己用腦袋思考，真正遇到危機這東西可以發揮多少？並忍不住開酸「真正的武不是演戲好嗎」。
據《蘋果日報》報導，對於「館長」陳之漢PO影片酸太極是「演戲」，戴廷龍則回應，自己學習太極拳將近40年，一直被打才慢慢摸索出來，而太極拳算是「內家拳」，這東西就是要拿出來介紹的，從沒接觸過，不認識的人當然聽不懂。
戴廷龍指出，一個很瘦的人能把一排人給震走，就是有一種我們不知道的東西，這招式叫做「凌空勁」，比較適合我們自己學生來對練，因為一般人無法受力，如果要化解的話需要經過長期訓練，訓練內容如「拳架」，就是要把骨頭都打到很鬆柔，好比打撞球要利用巧勁一樣，把力道集中在一個點上。
戴廷龍也認為，太極拳算是拿來「養生」的，單純是拿來介紹用的，並無法作為突擊隊的武術，是個「趨吉避凶」的技巧，而「凌空勁」算是一種狀態，就像畫家很會畫圖，但卻無法解釋是如何畫的一樣。
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