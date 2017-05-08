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福興鄉農會肉粽凍漲 今年挑戰賣10萬顆

彰化縣福興鄉是糯米主要產區，端午檔期推出肉粽來供應。（記者劉曉欣攝）

2017-05-08  16:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕包粽子原物料上揚，彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏表示，粽葉、豬肉都漲了1成多，但為了顧及消費者荷包，決定自行吸收，今年「凍漲」，傳統肉粽每顆只賣45元！

林坤宏表示，因為福興鄉是糯米的主要產區，所以在端午節檔期推出應景肉粽來供應，今年進入第7年，去年賣出8萬顆，今年將挑戰10萬顆。

「原物料幾乎都漲！」林坤宏說，粽葉價格從每50台斤5200元，漲到每50台斤5800元，上漲1成多；包粽子所用的三層肉，從每台斤145元，漲到165元，也是上漲1成多；包粽子所用的長糯米，雖然市場也維持每斗380元的行情，但因為福興鄉是糯米產地，農會自行收購、碾米，價格還維持平盤。

林坤宏表示，福興鄉農會傳統肉粽「凍漲」，維持每顆45元；農會總幹事林坤宏表示，今年首度推出的干貝鮑魚肉粽，每顆價格100元，推出以來反應相當不錯。

福興鄉農會推出肉粽，不少民眾看到熱騰騰的肉粽上市，全都聞香而來，許多民眾說，自己包粽子太麻煩，不如買粽子來吃，還可以有各種口味可以選擇，更方便。

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  • 彰化縣福興鄉農會今年新推出鮑魚干貝粽，每粒100元，有鹹蛋黃、栗子、鮑魚、干貝、花生、三層肉。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉農會今年新推出鮑魚干貝粽，每粒100元，有鹹蛋黃、栗子、鮑魚、干貝、花生、三層肉。（記者劉曉欣攝）

  • 包粽子的原物料上揚，粽葉、豬肉都上揚1成多。（記者劉曉欣攝）

    包粽子的原物料上揚，粽葉、豬肉都上揚1成多。（記者劉曉欣攝）

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