| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴菲特開講 波克夏股東會今晚直播登場 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

不只睡眠不足會有黑眼圈！按壓「這5點」就能加速眼下暗沉消失！

2017-05-06  18:51

〔iStyle頻道／綜合報導〕黑眼圈逐漸加重，一點消失的意思都沒有？除了睡眠不足外，你知道還有哪些生活習慣也會讓黑眼圈惡化嗎？為此，「美レンジャー」報導指出其它造成黑眼圈的壞習慣，並教你如何消除，改善眼睛疲勞。

1、眨眼次數太少：眼睛盯著螢幕看，移不開目光？這種行為會不自覺的導致眨眼動作變少，一旦次數變少，就有可能引起乾眼症，加重黑眼圈，建議眼睛適度休息，或是調整螢幕位置，保持60公分距離以及向下30度，減少淚液蒸發。

2、運動不足：平長太少運動，壓力過大，血液循環不好，黑眼圈就會慢慢浮現在眼下，可別以為大力揉眼睛代替運動就能促進循環，這麼做反而會對肌膚造成傷害，產生微小的細紋。

除了改變上述不良習慣外，建議你可以將毛巾泡在水中，放進微波爐裡加熱30秒，敷在眼睛上改善血液循環，此外，還可以用手指，以畫圈按壓的方式，輕輕按摩「眼頭」、「眼下」、「眉頭」、「眉骨」和「太陽穴」，藉由推動動作加速血液流動，黑眼圈自然就能減少啦！

廣告
  • 黑眼圈重到化妝遮不掉？請快點養成良好的生活習慣吧！（擷取自actressclara instagram）

    黑眼圈重到化妝遮不掉？請快點養成良好的生活習慣吧！（擷取自actressclara instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 按摩 黑眼圈
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：不只睡眠不足會有黑眼圈！按壓「這5點」就能加速眼下暗沉消失！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.