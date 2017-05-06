不只睡眠不足會有黑眼圈！按壓「這5點」就能加速眼下暗沉消失！

2017-05-06 18:51

〔iStyle頻道／綜合報導〕黑眼圈逐漸加重，一點消失的意思都沒有？除了睡眠不足外，你知道還有哪些生活習慣也會讓黑眼圈惡化嗎？為此，「美レンジャー」報導指出其它造成黑眼圈的壞習慣，並教你如何消除，改善眼睛疲勞。

1、眨眼次數太少：眼睛盯著螢幕看，移不開目光？這種行為會不自覺的導致眨眼動作變少，一旦次數變少，就有可能引起乾眼症，加重黑眼圈，建議眼睛適度休息，或是調整螢幕位置，保持60公分距離以及向下30度，減少淚液蒸發。

2、運動不足：平長太少運動，壓力過大，血液循環不好，黑眼圈就會慢慢浮現在眼下，可別以為大力揉眼睛代替運動就能促進循環，這麼做反而會對肌膚造成傷害，產生微小的細紋。

除了改變上述不良習慣外，建議你可以將毛巾泡在水中，放進微波爐裡加熱30秒，敷在眼睛上改善血液循環，此外，還可以用手指，以畫圈按壓的方式，輕輕按摩「眼頭」、「眼下」、「眉頭」、「眉骨」和「太陽穴」，藉由推動動作加速血液流動，黑眼圈自然就能減少啦！