南投母親節慶祝活動 「八仙過海」各顯神通

南投仁愛之家舉辦慶祝母親節活動，中興國中食品技藝班學生製作蛋糕及獻花，向媽媽、阿嬤等長輩祝福母親節快樂。（記者謝介裕攝）

2017-05-06 16:49

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接母親節到來，南投縣各機關團體所辦理的母親節慶祝活動，比炫、比創意也比「大心」，有走健康路線的鐵馬趴趴GO、遊樂區親子遊或吃大餐、蛋糕或歌舞表演等，雖然方式有別，但目的一致，都是要向勞苦功高的媽媽們獻上最虔誠的敬意與愛意。

單車旅遊風潮正夯，魚池公所今日特別舉辦「魚池鐵馬趴趴GO暨模範母親節表揚活動」，民眾參與踴躍，在公所假日休閒廣場出發後，沿大林、東光、共和、東池等村落漫遊，讓媽媽們留下美好的回憶。

竹山公所在桃太郎辦理模範母親表揚活動，鼓勵地方民眾多多陪伴母親到戶外出遊，享受踏青樂趣；南投公所在餐廳宴請受表揚的模範母親吃大餐；集集公所則請來街頭藝人進行歌舞表演方式，與媽媽們一起同樂。

除此，南投仁愛之家、南投家扶中心與傑瑞老人安養中心等縣內3大社福機構，也不約而同舉辦母親節慶祝活動，其中，中興國中食品技藝班學生也特製豐富多樣化的西點蛋糕，與仁愛之家的長輩們分享他們的學習成果，並祝福全體母親歡度佳節。

南投、竹山、魚池、集集公所指出，每位獲表揚的母親背後均有一段偉大的母愛故事，其中，刻苦耐勞、相夫教子、勤儉持家、和睦鄰里、熱心公益，更是她們共同的特質，足為大家楷模。

南投仁愛之家舉辦慶祝母親節活動，中興國中食品技藝班學生製作蛋糕及獻花，向媽媽、阿嬤等長輩祝福母親節快樂。（記者謝介裕攝）

南投縣魚池公所舉辦「鐵馬趴趴GO暨母親節表揚活動」，讓媽媽們留下美好的回憶。（記者謝介裕攝）