過期食品疑流入 業者下架產品110.4公斤

2017-05-06 16:17

〔記者林彥彤／台北報導〕「春橋田股份有限公司」及「台灣有機有限公司」日前遭查獲，涉嫌將逾期的腰果、杏仁果、黑糖粉等重新打印後流入市面，食藥署今天表示，已全數清查涉嫌購入該公司違規產品的下游業者，下架產品總計約110.4公斤。

食藥署表示，截至昨天為止，地方政府衛生局累計出動稽查176人次，已全數清查涉嫌購入該公司違規產品的下游業者，下架產品總計約110.4公斤。

食藥署呼籲，食品業者務必遵守食安法規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，否則違法者可依同法第47條，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。