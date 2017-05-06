桃猿、璞園球星接力 農博擔任1日店長

2017-05-06 12:10

〔記者李容萍／桃園報導〕從4月22日至5月14日在新屋熱鬧開跑的桃園農業博覽會，不僅規劃8大主題展區，以及「輕食賣店」、「美食專區」、「農會市集」與「青創市集」4個熱鬧的市集，今、明兩天更邀請中華職棒及超級籃球聯賽（SBL）明星，接力擔任輕食賣店的1日店長，參觀民眾有機會與球星們不期而遇，近距離互動。

中華職棒「Lamigo」桃猿隊球員，今天上午11點到農博輕食賣店擔任1日店長，並在輕食賣店2號店（美式搖滾派對）製作漢堡，進行店長PK賽，看看誰才是最佳銷售店長？另外在3號店（歐風城堡綠宴）則和逛農博的遊客一起體驗「巧克力水果磚DIY」。

明天上午11點，由超級籃球聯賽（SBL）「桃園璞園建築籃球隊」的球員接棒，受邀到農博擔任輕食賣店1號店（季風亞洲食堂）裡，「阿公的香水檸檬」和「一抹綠」的店長，把「檸檬冰釀飲」和「抹茶霜淇淋」介紹給大家，遊客向球員購買就能獲贈限量禮品，球員也會到青創市集進行木工和多肉植物DIY活動。