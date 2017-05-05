「台東觀光希望列車」首抵台東 業者熱情迎賓

2017-05-05 17:09

［記者陳賢義／台東報導］台鐵「台東觀光希望列車」今啟程抵東，台東觀光產業發展再注新血，也讓遊客能更快速、便捷地暢遊各景點；台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，為了迎接來自全台各地的觀光客，串聯了縣內旅館、旅遊、餐飲、交通、特產等相關行業，摩拳擦掌迎賓。

熱氣球、鐵人三項、衝浪等活動成風尚，為台東觀光帶來前所未有的新動力，為讓遊客更能便捷、輕鬆的遊台東，在台東縣長黃健庭及立委劉櫂豪、廖國棟等人的力爭下，這班專為觀光發展而開的列車，今早由樹林開抵池上，隨後潘貴蘭等人在鹿野站熱情迎賓，並安排系列參訪，包括鸞山森林博物館、永安生態、武陵綠色隧道、玉龍泉、龍田日本神社等，成群遊客還踩著鐵馬，飽覽龍田地區田園風光。

潘貴蘭表示，為了方便遊客訂位，團體票自乘車日前2個月起到乘車日前20天止開放團體訂票，乘車前12天開放一般訂票。為了可預期的觀光人潮，台東縣觀光協會除配合縣府、觀旅處等相關單位，展開各項旅遊活動推廣，她也呼籲旅館、餐飲、旅行社、遊覽車、計程車、及地方特產等，和觀光產業相關企業及早做好準備，迎接更新、更美好的觀光願景。