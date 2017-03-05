怕人破壞就先自己破壞？ 野柳紅漆警戒線掀論戰

吳柏蒼在臉書貼文痛批野柳地質公園人員怕民眾破壞環境，卻自行先塗上紅漆破壞環境。（擷取自吳柏蒼臉書）

2017-03-05 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕民眾到新北市知名景點「野柳」遊玩時，可曾看過風景區內用紅色油漆所漆成的警戒線嗎？回聲樂團（Echo）主唱吳柏蒼針對地質公園人員在漂亮的風景區內塗上顯眼的紅色油漆，憤而在臉書發文痛批野柳風景區「真的很難想像腦要殘到什麼程度才能做出這種事」？

吳柏蒼今天下午在個人臉書貼文表示：「為了遊客安全與不讓遊客跨越破壞珍貴的自然景觀，主管機關自己用厚厚的油漆畫上紅線，造成無法回復的嚴重破壞。真的很難想像腦要殘到什麼程度才能做出這種事？」而根據野柳地質公園網站中表示，當初為了保護風景區及前來遊玩的遊客人身安全，便特別使用顯眼的紅色油漆標記警戒線，沒想到一漆就是將近50年。

貼文一出隨即吸引兩派網友大論戰，認為不該破壞環境的網友留言表示「因為怕被別人破壞，所以就自己先破壞的概念！」、「主關機關的思維非一般民眾可以理解的」、「蠢到什麼程度可以做出這個決策並執行」，但也有人抱持著應該畫線的觀點表示「50年前就漆了」、「好幾年前就有了」、「最可悲的是畫線了還是有一堆人會跑過去」。

吳柏蒼在臉書貼文痛批地質公園人員怕民眾破壞環境，便自行先塗上紅漆破壞環境。（擷取自吳柏蒼臉書）