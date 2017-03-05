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國姓鹿茸進入產期 地方將辦「鹿神祭」促銷

南投縣國姓鄉為全台水鹿養殖重鎮，2至6月為鹿茸產期，鄉公所訂11日舉辦「鹿神祭」活動為產業促銷。（記者佟振國攝）

2017-03-05  19:08

〔記者佟振國／南投報導〕想要滋補養生的鹿茸嗎？目前進入南投縣國姓鄉鹿茸產期，公所訂11日舉辦「鹿神祭」活動，宣告鹿茸產期正式登場，除了鹿神遶境祈福，舉辦親子山林越野路跑，今年有13位鹿農提供自家鹿茸當摸彩獎品，總重170兩，最大獎一次可抱回10兩鹿茸，市價至少上萬元。

南投縣水鹿養殖數量約6000頭，約佔全台養殖量的3成，其中國姓鄉南港村多達4600頭，堪稱全台水鹿原鄉，農戶最重要經濟來源鹿茸，每年可創造2億元產值，每年2至6月為鹿茸產期，公所也舉辦「鹿神祭」活動為產業促銷。

國姓公所表示，活動於11日（週六）上午8時登場，有五穀神農大帝、鹿神遶境祈福、鹿茸美食品嚐、彩繪水鹿公仔等，也新增5公里的親子山林越野路跑，帶領遊客跑進鹿場，近距離體驗水鹿生態，完賽就送紀念水鹿公仔。

公所指出，今年有13位鹿農提供鹿茸為摸彩獎品，總重170兩，較去年增加30兩，平均1份約5兩，最大獎則是一次可抱回10兩鹿茸，目前市價每兩1000元，價值1萬元。

最近假日也有外地民眾專程到養鹿場挑選比較，南投縣養鹿協會表示，消費者最好挑選經農政單位評鑑合格的養鹿場，以及具備南投縣家畜疾病防治所的防疫合格證明鹿隻，所產的鹿茸才有保障。

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