國姓鹿茸進入產期 地方將辦「鹿神祭」促銷
2017-03-05 19:08
南投縣國姓鄉為全台水鹿養殖重鎮，2至6月為鹿茸產期，鄉公所訂11日舉辦「鹿神祭」活動為產業促銷。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕想要滋補養生的鹿茸嗎？目前進入南投縣國姓鄉鹿茸產期，公所訂11日舉辦「鹿神祭」活動，宣告鹿茸產期正式登場，除了鹿神遶境祈福，舉辦親子山林越野路跑，今年有13位鹿農提供自家鹿茸當摸彩獎品，總重170兩，最大獎一次可抱回10兩鹿茸，市價至少上萬元。
南投縣水鹿養殖數量約6000頭，約佔全台養殖量的3成，其中國姓鄉南港村多達4600頭，堪稱全台水鹿原鄉，農戶最重要經濟來源鹿茸，每年可創造2億元產值，每年2至6月為鹿茸產期，公所也舉辦「鹿神祭」活動為產業促銷。
國姓公所表示，活動於11日（週六）上午8時登場，有五穀神農大帝、鹿神遶境祈福、鹿茸美食品嚐、彩繪水鹿公仔等，也新增5公里的親子山林越野路跑，帶領遊客跑進鹿場，近距離體驗水鹿生態，完賽就送紀念水鹿公仔。
公所指出，今年有13位鹿農提供鹿茸為摸彩獎品，總重170兩，較去年增加30兩，平均1份約5兩，最大獎則是一次可抱回10兩鹿茸，目前市價每兩1000元，價值1萬元。
最近假日也有外地民眾專程到養鹿場挑選比較，南投縣養鹿協會表示，消費者最好挑選經農政單位評鑑合格的養鹿場，以及具備南投縣家畜疾病防治所的防疫合格證明鹿隻，所產的鹿茸才有保障。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌
- 雪隧開通水質變好？ 環盟槓東部快鐵促進會
- 索馬利亞乾旱 48小時內110人餓病死
- 倒楣！網購被詐 本以為破案...又被騙
- 降血脂藥冠脂妥偽藥案 陳姓盤商30萬交保
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 鐵皮倉庫起火 消防迅速撲滅阻延燒
- 中共想抵制韓國貨 但多種產品皆在中國製造
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 中國抗議薩德 樂天商店卻被一掃而空
- 日本直升機墜毀山區 3死2重傷4人受困
- 疑騎太快摔邊坡 騎士命大僅輕傷
- 吸取南部票源？ 洪秀柱找吳育仁當競選總幹事
- 10瓶防曬乳也沒用 邱澤白肉底曬成「小黑炭」
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 「我沒結過婚」 張敏認愛撇包養小弟弟新歡
- 疑涉電信詐騙被韓警逮捕2台女 親戚說…
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 第一部《金鋼狼》電影太糟 休傑克曼當時差點就辭演
- NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者
- MLB 》飆速153公里火球 李振昌後援1局連飆2K
- 經典賽》警察廳教頭評A組3強1弱 這1弱是指台灣
- 自由廣場》傳統領域與自治精神
- 未召回驗尿理由？ 空軍聯隊長：軍人有人權
- 遊韓少女涉電信詐騙 網友湧江母臉書狂留言
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 中生承諾書爭議 教育部：將與陸委會討論方針
- 「夢的N次方」研習 千名教師參與
- 與春風沒譜？ 梁云菲自爆公司「嚴禁交配」
- 譙警「有牌流氓」 白目翁婿上銬還繼續罵
- 把媽寵成老少女 小哈利寫歌告白「想照顧伊能靜」
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 休傑克曼自稱「半個台灣人」 功臣竟是商人爸
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 《必娶》拍續集？ 邱澤、柯佳嬿樂見其成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國姓鹿茸進入產期 地方將辦「鹿神祭」促銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分