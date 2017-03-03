南投運用科技防制自殺 「LINE」通報機制啟用

2017-03-03 17:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣近3年來，每年通報自殺傾向件數平均有700多件，尤其南投縣人口老化居全國第3名，通報件數中，老人久病厭世案件也居高不下，令縣府十分重視，今日率全台之先，把通訊軟體「LINE」科技融入自殺防制體系，依地理環境，將全縣13鄉鎮市區分4個區塊，並將社區診所、藥局、村里長、社區發展協會與社福長照機構納入網路通報機制，一旦有狀況發生，便可透過「LINE」在黃金時期提供各項資源予以救助，減少悲劇發生。

縣府今日辦理「珍愛生命、『LINE』在一起」網路通報機制啟用活動，地方民眾參與踴躍，副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎等人表示，日前水里鄉有1名8旬老翁，因罹患心臟病、高血壓、糖尿病等多種慢性疾病，情緒十分低落，頻向社區診所、藥局人員透露，有輕生的念頭，藥師反映後，縣府衛生、社政等系統便竭盡所能提供協助，如今這名老翁經身心理輔導後，能以較樂觀態度面對未來，也開啟縣府建立「LINE」自殺防制體系的契機。

據縣府資料，去年1至12月，通報自殺傾向的案件，總共有785件，久病厭世位居第1，其次則是失業、經濟壓力、感情不順等因素，由於南投是典型農業社會，加上人口老化嚴重，對老人家而言，社區診所、藥局、村里長、社區發展協會與社福長照機構，與其生活息息相關，希望他們能扮演好「守門員」的角色，幫忙改善個案困境，將尋短風險性降至最低。

陳正昇指出，珍愛生命，不分你我，期許每個人將「1問、2應、3轉介」的口訣運用於生活中，時時關心周遭的人，未來衛生局也會陸續在埔里、竹山、草屯等地區，陸續舉辦網路通報機制說明會，讓更多人能加入「珍愛生命守門人Line群組」，共為自殺防制工作盡分心力。

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