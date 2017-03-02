醫病》國內精神病治療進步了 要住院的患者減少
2017-03-02 19:34
〔記者林惠琴／台北報導〕台大公衛學院今日發表最新研究，經由健保資料庫分析，1998年至2007年的10年之間，我國思覺失調症（舊稱「精神分裂症」）患者首次住院發生率降幅高達48%，在盛行率維持約千分之3未改變的情況下，代表因為病情惡化而必須住院的病人日益減少，是國內精神醫療進步的象徵。
新光醫院精神科兼任主治醫師江芝林為該研究的第一作者，在台大公衛學院院長陳為堅的指導下，利用健保資料庫探討我國思覺失調症患者首次住院發生率的歷年變遷。
江芝林表示，礙於檔案限制，研究時間從1998年至2007年，研究結果發現思覺失調症首次住院發生率從10萬分之35.6下降至10萬分之18.7，所有精神病診斷的首次住院率也從10萬分之47.8下降到10萬分之29.2；陳為堅更補充舉例，早期思覺失調症患者門診診斷後，到住院的間隔約1.7年，後期則延長至2.7年，顯示醫療品質提高。
台大醫學院精神醫學科名譽教授胡海國提醒，早期思覺失調症患者會出現幻聽的症狀，例如明明沒有人，卻不斷聽到有人在跟自己說話，以及人際關係敏感度會變高，例如別人多看自己一眼，就覺得被瞪，或是別人在罵人，也認為是影射自己，進而出現有人要害自己的念頭，提醒一開始患者本身會察覺身體不對勁，但若是放任不理，時間一久，會認定自己的感覺都屬真實，甚至能夠說出一大篇道理來印證，屆時病識感會大幅降低，就醫、接受治療意願就會下降，因此呼籲一定要把握早期發現、早期治療，仍有機會恢復正常生活。
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