桃園機場買單 機場內3站搭機捷往來完全免費

桃園機場捷運今天正式對外收費營運，不過如果是在桃園機場區間A12、A13及A14a這3站間移動，則是完全免費。（記者姚介修攝）

2017-03-02 16:49

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場捷運今（2）日已經正式通車，桃園機場公司提醒民眾，在桃園機場範圍內的A12、A13及A14a的3個站區內搭乘，完全免費。

據桃機統計指出，為加強服務每日約10萬人次的旅客，以及3萬名持有機場管制證的工作人員，及其他在機場工作的人員，只要在機場範圍內搭乘機場捷運，往來A12第1航廈站、A13第2航廈站及A14a機場旅館站，只要使用如悠遊卡、一卡通等電子票證刷卡進出車站，就由機場公司補助機捷票價，使用人不需要負擔任何費用。

桃園機場公司為了這項小確幸，每個月估計要付給桃園大眾捷運公司約160萬元費用；同時也推出另一項優惠，通車一個月內搭乘機捷車票半價優待。

桃園機場公司表示，除了有機場捷運，機場內目前仍然有電車及巡迴巴士，往來航廈間提供服務，由於機場出入境旅客增加，近幾年使用人數每年持續以10％成長中，也歡迎在航廈間移動的旅客，及機場內有勤務需求的工作人員，使用這些接駁交通工具。