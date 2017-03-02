大學個人申請前夕 「興大春蟄節」讓高中生透視校園生活
2017-03-02 16:06
〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學5日將辦「興大春螯節」，推出71個展示攤位，介紹特色系所、多元社團、國際美食、文創市集等，並邀請歌手鼓鼓、朱俐靜、艾怡良等人演唱助陣，多元行銷興大特色。
搶在大學個人申請入學報名前夕，中興大學選在3月5日24節氣中的「驚蟄」舉辦興大春蟄節活動，興大校長薛富盛指出，將以系所博覽會的方式展現學校辦學特色，選在「驚蟄」這天辦理，象徵興大生氣蓬勃、多面向百花齊放的意涵。
興大指出，興大春蟄節所有攤位皆由大學生發揮創意設計，包含8學院29個系所、20個社團、10個國際美食、10個文創市集等，全方位展現興大豐富精彩的校園生活，盼邀高中生在選填志願前參加瞭解系所特色與未來發展。
興大指出，不少系所除有專人解說導覽外，也展出學生實作的模型或成果，如動物科學系展示鸚鵡、雞、蛋、羽毛等標本；機械系展示智慧型溫控雷射3D列印機、舞獅機器人；土環系展示環境奈米材料應用於農業及環境之成果，包含植物保護製劑、抗菌壓克力、除臭壓克力等；電機系展示新式無線感測電動車輛煞車設備、智慧型機械手臂等。民眾還可參加闖關遊戲，有機會獲得精美小禮。
另也展現社團多元、學生國際化的特色，安排馬來西亞、印尼、港澳、越南、聖露西亞等外籍生烹煮家鄉食物推出國際美食展，除讓民眾享受異國美食外，也展現國際多元的校園文化。
此外，興大還安排歌手與學生社團熱力演出，邀包含鼓鼓、朱俐靜、艾怡良、潘裕文、無雙樂團等樂團，以及興大嘻哈研究社、跆拳道社、合唱團、太極拳社、吉他社、梅花拳社等連番登場，展現興大人的活力。
興大指出，興大春蟄節自5日上午10點至下午5點在惠蓀堂前廣場推出，歡迎民眾參與。
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