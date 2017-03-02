「我們需要東部快鐵」 東部快鐵促進會宜蘭成立
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣北宜直鐵促進會更名東部快鐵促進會，今在宜蘭議會1樓大廳舉行成立大會，會長陳正曜、榮譽會長游錫堃及顧問團團長陳歐珀，與近千名民眾一同出席，簽屬「籲請政府落實東部鐵路快速化」連署書，呼籲行政院交通部盡快將東部快鐵列入特別預算興建，讓台灣東、西部區域發展能夠平衡，推動綠色運輸。
成立大會中前行政院長游錫堃、立委陳歐珀、宜蘭縣長吳澤成、宜蘭縣議會議長陳文昌、國民兩黨縣議員及黨部主委，都到場支持，現場也有近千民眾參與，簽署連署書，陳正曜也親自頒發聘書，正式聘請行政院政務顧問張捷隆、宜蘭大學名譽教授張智欽等5人，擔任副會長。
陳正曜說，行政院這個月將編列基礎建設軌道工程的特別預算，預計將有約8000億到1兆元的經費，宜蘭縣要積極爭取把東部快鐵列入預算之內，才有希望，如果建設快鐵的經費五百億能夠順利納入預算內，工程從規劃到動工就要3年，加上10年工期，建設完成宜蘭的交通黑暗期要13年，但如過沒有編進預算內，交通黑暗期恐怕永遠不會結束。
游錫堃指出，他支持東部快鐵的理由包含它是綠色運輸，任何支持環保、支持綠交通的人，都不該反對，再來就是它對東西平衡發展非常重要，東、西部人民繳的稅一樣多，交通發展不能不均衡，最後國五塞車問題嚴重，汽車造成大量空氣汙染，東部快鐵能減少汽車使用，節能減碳。
陳歐珀表示，宜蘭人現在過著7分之5的日子，一周只有5天能有正常的交通狀況，未來如果蘇花改通車，勢必引來更多車流，屆時宜蘭平原地區會有更大的交通阻塞問題，宜蘭人選擇東部快鐵，也是選擇綠色價值，現在縣內不論士農工商，都非常支持。
吳澤成則指出，為了避免宜蘭地區的道路，變成大型停車場，造成南、北交通的阻礙，加上東部路廊有限，不可能再興建更多道路疏運，唯一的解決辦法絕對是軌道運輸，所以在上個月行政院召開的擴大內需會議，縣府就將東部快鐵列入優先計畫，盼能藉此爭取到興建預算，加速東部快鐵的興建。
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