| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪11分、4助攻 籃網暫領先國王
 首頁 > 生活

搭車要付錢！ 機捷通車首日人潮退燒

搭車要付錢！機捷通車首日人潮退燒。（記者李容萍攝）

2017-03-02  12:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運歷經1個月免費試乘，今天是正式通車和收費營運首日，相較先前試營運時，站區、月台總是擠滿熱鬧的排隊人潮，上午上班時段包括中壢區最終站的A21環北站、A18高鐵桃園站都略顯冷清，各班次列車的車廂都沒坐滿，部分車廂乘客只有「個位數」，搭車民眾不用人擠人，直說這樣坐車感覺「很舒服」。

在A21環北站搭車民眾中，多數是散客，有人推著行李廂要前往桃園國際機場搭機出國，有人說要到林口長庚醫院看病，也有人要去台北車站辦事；其中，就以來自桃園榮家的80位榮民，以及中壢華勛地區教會10多人的揪團，讓偌大的站區一下子變熱鬧；他們表示營運第1個月有5折優惠，還是很便宜。

通車首日，機捷在各站區的票口閘門，堆放比人還高的乖乖，站務人員對於出站旅客每人送上一包乖乖，讓旅客覺得特別開心。

今天是機捷正式通車首日，因搭車要付錢。搭乘的民眾三三兩兩。（記者李容萍攝）

搭車要付錢！機捷通車首日人潮退燒。（記者李容萍攝）

雖然搭車要付錢！但機捷通車首日，民眾仍趁著打對折優惠，揪團或偕家人出遊。（記者李容萍攝）

站務人員分送乖乖。（記者李容萍攝）

搭車要付錢！機捷通車首日人潮退燒。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機場捷運 機捷 通車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：搭車要付錢！ 機捷通車首日人潮退燒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.