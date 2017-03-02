搭車要付錢！機捷通車首日人潮退燒。（記者李容萍攝）

2017-03-02 12:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運歷經1個月免費試乘，今天是正式通車和收費營運首日，相較先前試營運時，站區、月台總是擠滿熱鬧的排隊人潮，上午上班時段包括中壢區最終站的A21環北站、A18高鐵桃園站都略顯冷清，各班次列車的車廂都沒坐滿，部分車廂乘客只有「個位數」，搭車民眾不用人擠人，直說這樣坐車感覺「很舒服」。

在A21環北站搭車民眾中，多數是散客，有人推著行李廂要前往桃園國際機場搭機出國，有人說要到林口長庚醫院看病，也有人要去台北車站辦事；其中，就以來自桃園榮家的80位榮民，以及中壢華勛地區教會10多人的揪團，讓偌大的站區一下子變熱鬧；他們表示營運第1個月有5折優惠，還是很便宜。

通車首日，機捷在各站區的票口閘門，堆放比人還高的乖乖，站務人員對於出站旅客每人送上一包乖乖，讓旅客覺得特別開心。

今天是機捷正式通車首日，因搭車要付錢。搭乘的民眾三三兩兩。（記者李容萍攝）

搭車要付錢！機捷通車首日人潮退燒。（記者李容萍攝）

雖然搭車要付錢！但機捷通車首日，民眾仍趁著打對折優惠，揪團或偕家人出遊。（記者李容萍攝）

站務人員分送乖乖。（記者李容萍攝）