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140萬人次試乘 鄭文燦：機捷完成高度壓力測試

2017-03-02  10:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕機場捷運今天正式營運，桃園市長鄭文燦上午率團從A8長庚醫院站搭乘直達車前往A1台北站參加通車典禮時表示，機捷近1個月的試營運共有140萬人次搭乘，堪稱是高度壓力測試，也顯示民眾對機捷的高度期待，過程中發現的小缺點都會立即改善。

鄭文燦說，機場捷運正式營運，可以讓北北桃居民在1個小時內快速抵達兩地，國內外旅客入出境桃園國際機場時，也都可搭乘便捷、舒適的機捷，快速抵達台北市區與機場，而中南部的民眾也可從高鐵桃園站轉乘機捷，只要10分鐘就可快速接駁到機場。

鄭文燦今天上午9時帶領市府團隊從A8長庚站搭車前往A1台北站，過程也進行直播。鄭文燦說，機捷的通車，桃園市政府準備了很久，試乘期間共有140萬人次搭乘，堪稱是高度的壓力測試，雖然有小缺點，但民眾對機捷都非常期待，而這期間，許多出國與回國的旅客已經改搭機捷了，對於這個進步的建設，桃捷公司未來會持續兢兢業業，把每件事情做好。

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  • 機場捷運今天通車，桃園市長鄭文燦上午率市府團隊從A8長庚醫院站搭乘捷運前往台北。（記者余瑞仁攝）

    機場捷運今天通車，桃園市長鄭文燦上午率市府團隊從A8長庚醫院站搭乘捷運前往台北。（記者余瑞仁攝）

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