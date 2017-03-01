健保署推電子轉診 首日僅2件看診完畢

2017-03-01 19:36

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署力推的電子轉診平台今日正式上線，標榜轉診病人到大醫院就醫不必再重新掛號，但首日截至下午4點，經由此平台轉診的案件共25件，其中12件醫院已接收資料受理，但協助掛號、看診完畢僅2件；基層醫師坦言，實測花5分鐘太久，也有人尚不清楚平台運作。

根據健保署統計，去年西醫門診經轉診就醫近200萬件，平均一天近6000件，但今日利用電子轉診平台辦理轉診事宜的診所僅21家，辦理25件，分布從南到北均有，以桃園市4件最多，彰化縣、高雄市、屏東縣各3件次之，其中12件醫院已接收資料受理，以中南部占8件較多，協助掛號、看診完畢則僅2件，包含轉入高雄市立岡山醫院、台南市奇美醫院。

開業診所醫師林應然表示，政府推動電子轉診平台立意良好，但自己實際測試，由於要重新輸入患者資料，從填妥到完成程序至少花5分鐘，甚至10分鐘，而傳統直接從診所系統列印相關資料，再拿給病人，前後可能不到1分鐘，因此將先維持舊制；開業診所醫師詹前俊也說，自己的診所已有固定使用的轉診系統，對於政府推出的電子轉診平台，尚不清楚要從哪裡導入、填寫。

另有醫院醫師強調，經電子轉診平台轉來的患者，可由轉診櫃台處理掛號事宜，因此不用重新掛號，但看診仍要排隊，不是隨隨便便就可以插隊，且不能指定醫師，甚至有些診滿了，就不能排進去，希望民眾不要誤會。

健保署副署長蔡淑鈴坦言，剛上線，有些醫療院所仍不清楚相關使用事宜，將再加強宣導，而今日有71家院所參與模擬患者轉診操作，共測試106件，平均一份轉診單填寫時間確實約5分鐘，雖然有少數人建議可強化與既有系統接軌、輸入資料可用點選而非一一打字，但多數都認為整體使用尚稱順利，對於其他建言，也會努力改進。