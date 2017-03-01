醫病》她跟蒙娜麗莎患一樣的病 28歲就喪命

2017-03-01 16:06

〔記者林惠琴／台北報導〕一名正值青春年華的28歲女性，因為罹患與蒙娜麗莎一樣的家族性高膽固醇血症，全身血管嚴重被膽固醇塞住，連心臟冠狀動脈也一樣塞塞塞，儘管接受過多次擴張術、裝上支架，最後仍無力回天。

「家族性高膽固醇血症」的成因是患者的基因突變影響膽固醇代謝機制，導致體內「壞」的低密度脂蛋白膽固醇濃度變高，造成動脈狹窄、阻塞，進而引起心血管疾病等。

台北榮總心臟內科主治醫師常敏之表示，手肘、膝蓋與腳跟容易出現黃色的脂肪瘤，眼睛的角膜周圍有白環或上下眼瞼有黃色脂肪瘤，是家族性高膽固醇血症患者常見的臨床症狀；有文獻指出，最早記載此疾病是文藝復興年代的達文西，它的名畫蒙娜麗莎在2008年被解開畫裡的蒙娜麗莎就是罹患家族性高膽固醇血症的患者，因此眼睛與手部均有脂肪堆積形成的黃色瘤。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一說，高血脂症是現代文明病，膽固醇過高在臨床上常見，推估國內約有5萬名家族性高膽固醇血症患者，得到早發性心血管疾病的風險會較一般民眾高20倍以上。

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長李貽恆提醒，民眾要定期抽血檢查、追蹤血脂，若健康檢查時的血中膽固醇異常偏高，加上家族成員也有相同情況，以及出現上述家族性高膽固醇血症的疑似症狀，最好進一步就醫檢查。