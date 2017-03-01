一例一休勞檢 林美珠：今年重點在輔導

勞動部長林美珠1日受訪時表示，勞動檢查重點在避免勞工過勞，至於針對「一例一休」新法規，固然要檢查，但會把重點放在輔導。（記者劉信德攝）

2017-03-01 09:57

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部職業安全衛生署今年針對「高工時」行業規劃15場專案勞檢；勞動部長林美珠受訪時說，檢查重點在避免勞工過勞，至於針對「一例一休」新法規，固然要檢查，但會把重點放在輔導。

林美珠說，「一例一休」主要就是要縮減勞工的工時，在今年新法實施後規劃3個階段，第一階段是宣導期、第二階段是輔導期、第三階段才是檢查期，希望不論雇主或勞方都能適應新法規，所以今年固然要檢查，但重點會放在輔導。

職業安全衛生署今年針對15種「高工時」、「高違規」、「雇用弱勢勞工較多」行業規劃專案勞檢，2月起先針對旅行社與遊覽車客運業，預計3月、4月鎖定儲配運輸物流與汽車貨運業、保全服務業，5月至6月是物業管理、醫療院所；6月至7月針對私立幼兒園、養護機構。7月至9月配合暑假，鎖定部分工時勞工、工讀生（含零售量販業）；8月至9月專案檢查漁船勞工、航空及鐵道運輸業；9月至10月檢查國道客運駕駛工時、金融保險業、電子零組件製造業。

林美珠強調，其實每年都會有專案檢查，今年是針對較危險、長工時的行業檢查，重點在保障勞工權益，避免過勞。