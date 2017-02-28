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國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛人勿疲勞駕車

2017-02-28  22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕228連續假期，國道公路警察局第六公路警察大隊，配合交通部公路總局桃園、新竹各監理單位，在國道休息區及龍潭地磅站大型車攔查點等擴大稽查大客車，除配合執行大客車安全裝置、駕駛與導遊資格及替代駕駛等項目查核外，並針對酒後駕駛、疲勞駕車等重大交通違規項目加強取締。

第六大隊龍潭分隊長盧建文表示，連假期間主要稽查大客車駕駛是否有酒駕或精神不濟駕車、車輛輪胎是否有磨耗超過磨耗點未更換等加強檢查及負責稽查現場秩序維護等工作；監理單位人員以著重車上安全門是否正常可開啟、行車紀錄器是否正常運作、旅遊團駕駛是否有逾工時駕車等相關監理安全項目檢查。

期間，有一位大客車駕駛因行車紀錄器未正常使用開出違規單一張，也提醒駕駛切勿疲勞駕車，包括國道3號關西服務區的2樓就設置樂活躺椅區，建議駕駛長途開車不妨進入服務區利用躺椅區休憩，等恢復精神後再上路，確保行車安全。

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  • 國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛勿疲勞駕車。（龍潭分隊提供）（記者李容萍攝）

    國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛勿疲勞駕車。（龍潭分隊提供）（記者李容萍攝）

  • 國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛勿疲勞駕車。（龍潭分隊提供）（記者李容萍攝）

    國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛勿疲勞駕車。（龍潭分隊提供）（記者李容萍攝）

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