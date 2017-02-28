化南新村只留8棟 居民砲轟政大新法學院興建案
政大教師宿舍「化南新村」擁有50年以上歷史，曾為熊公哲、苑覺非、徐佳士等著名文人住所，但政大因法學院空間不足，欲拆化南新村興建新法學院。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕政大教師宿舍「化南新村」擁有50年以上歷史，曾為熊公哲、苑覺非、徐佳士等著名文人住所，但政大因法學院空間不足，欲拆化南新村興建新法學院。最新興建計畫近日出爐，30棟宿舍僅留8棟，讓化南新村周邊居民、政大教師及校友群起反對；居民已向文化局提報文資，文化局表示，不可能接受以校舍規劃為由僅留8棟，要求政大說明歷史脈絡。
政大隨國府遷台灣後，校方60年代以興建法學院為由徵收周邊農地，但後來考量木柵交通不便，為了讓教授就近住宿而興建「化南新村」，全區約有30棟、60戶宿舍，面積約0.66公頃，建築採紅磚現代主義風格，也加入迎合當年環境，設計出防溪水氾濫的樓層墊高及Z字型圍牆。
然而，政大以興建新法學院為由，欲將化南新村全數拆除，居民2015年11月向北市文化局提報文資價值，經現勘後列冊追蹤，拆除計畫也停擺2年。政大日前公布興建計畫，將興建2棟法學院建築、一棟教學研究空間，30棟宿舍僅保留8棟。
文化局副局長田瑋受訪表示，校方保留8棟建築物，卻未說明留設歷史脈絡是甚麼，如保留宿舍是否住過最有名學者、建築特色最特色等，強調文化局不可能接受是因校舍規劃完剩餘才作保留。
政大21日晚間舉辦公聽會，百名居民、校友及師生到場。萬興里長詹晉鑒表示，過去校方都認為化南新村是校地，無須取得居民同意就能發展，雖然近期政大已有誠意溝通，但他們仍不希望法學院進到化南新村，不認同政大計畫。
居民發言時表示，政大未申請都市計畫變更、都市設計審議及環境評估就拍板這麼多量體，極度不尊重民眾。居民也直說法學院進入住宅區所帶來的學生、機車都會破壞居民安寧，舉例當年興建國際學生宿舍I-house也說不會打擾，卻時不時有外國學生喝酒吵鬧。
政大副總務長顏玉明說，政大拆化南是為了教學，不是要蓋豪宅，也回應政大後山土地都因坡度太陡不能利用，也說化南新村當年徵收目的就是蓋法學院，「這是我們欠他們（地主）的。」法學院長林國全也述說法學院難處，學院有1500位學生卻只有3層樓空間，「我們也不想要離開校園，但現在校園沒辦法容納我們！」
居民不能認同校方的發言開始鼓譟，林國全直接說「如果各位這樣子的態度，我們該怎麼進行下去？是不是等一下就不要回答？那就大家講完，那我們還能怎麼樣呢？」
然而，近百歲的政大退休教師跳出來說，政大後山仍有閒置地可以規劃；學生也質疑，校方已取得指南山莊，預計將蓋新傳播學院及圖書館，拆除建築後就可再利用。
議員李慶元也打臉校方，當年目的雖然是蓋法學院、仍蓋了化南新村，而1993年還拆掉部分宿舍，蓋「化南新廈」賣給教職員遭監察院糾正，「怎麼過去不主張，直到今天才主張？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 男友問披薩切幾片？ 卻讓女友鬼打牆暴怒！
- 都蘭部落自主宣告傳統領域 公私有地禁擅自開發
- 7年級生養牛耕作 搶救耕牛文化
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 太犯規！坤達C奶胸肌大噴發 修杰楷一旁輸慘慘
- 打上百針求孕 林益如挺6月肚
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 櫻井翔「吸唇激吻」女主播照瘋傳 網友驚見XX
- 南韓早知金正男恐遭暗殺 傳國情院去年已示警
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 談判前誤放信號彈 波及旁邊女童受傷
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 非法雇用外勞 筌聖老家被罰120萬元
- 筌聖軟禁移工14年 影帝痛批：被雷打到秀逗了嗎
- 228事件暨林家祖孫受難 林義雄墳前致哀
- 執政太操？ 黃重諺：小英總統多了幾根白髮
- 仿冒＋竊密 美年損18兆 中國是首惡
- 美猶太社區遭威脅 恐反猶太主義重現
- 社論》祖國就在當下站立之地
- 效法川普防偷渡 匈牙利也要蓋「高科技」圍牆！
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- 信託避稅百密一疏 保時捷被扣
- 不甘被撞自抓傷亂報案 瞎男吃上誣告罪
- 阿信聽到了嗎？ 世界末日邀喝酒同樂
- 中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
- 一氧化碳中毒 台中一天六人
- 國中畢業生在地就學率 新北達7成
- 少年無照騎車墜橋亡 父哭悔買車給兒
- NBA》仍想回歸？波許：一直都有在準備
- 「柱柱姐」台南青年座談 「思樂冰女孩」來加油…
- 越減越多！五都改制公務員5年增逾5千人
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 毒害一生！ 北體高材生淪街友
- 王心凌斷4年情 友人爆料姚元浩「眼高手低」
- 現身《李宗瑞》試鏡只是打招呼 李妍憬怒斥：別再消費我
- 韓國瑜嘆台灣「鬼混20年」 只剩竹科一處產業
- 分手T-ARA芝妍3個月 李東健認愛新歡
- 奧斯卡史上最大出包案真相大白 麥特戴蒙幸運躲過一劫
- 國軍：去年735名官兵染毒
- 吳晟／失栽培 － 下
標題：化南新村只留8棟 居民砲轟政大新法學院興建案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email