化南新村只留8棟 居民砲轟政大新法學院興建案

政大教師宿舍「化南新村」擁有50年以上歷史，曾為熊公哲、苑覺非、徐佳士等著名文人住所，但政大因法學院空間不足，欲拆化南新村興建新法學院。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-02-28 19:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕政大教師宿舍「化南新村」擁有50年以上歷史，曾為熊公哲、苑覺非、徐佳士等著名文人住所，但政大因法學院空間不足，欲拆化南新村興建新法學院。最新興建計畫近日出爐，30棟宿舍僅留8棟，讓化南新村周邊居民、政大教師及校友群起反對；居民已向文化局提報文資，文化局表示，不可能接受以校舍規劃為由僅留8棟，要求政大說明歷史脈絡。

政大隨國府遷台灣後，校方60年代以興建法學院為由徵收周邊農地，但後來考量木柵交通不便，為了讓教授就近住宿而興建「化南新村」，全區約有30棟、60戶宿舍，面積約0.66公頃，建築採紅磚現代主義風格，也加入迎合當年環境，設計出防溪水氾濫的樓層墊高及Z字型圍牆。

然而，政大以興建新法學院為由，欲將化南新村全數拆除，居民2015年11月向北市文化局提報文資價值，經現勘後列冊追蹤，拆除計畫也停擺2年。政大日前公布興建計畫，將興建2棟法學院建築、一棟教學研究空間，30棟宿舍僅保留8棟。

文化局副局長田瑋受訪表示，校方保留8棟建築物，卻未說明留設歷史脈絡是甚麼，如保留宿舍是否住過最有名學者、建築特色最特色等，強調文化局不可能接受是因校舍規劃完剩餘才作保留。

政大21日晚間舉辦公聽會，百名居民、校友及師生到場。萬興里長詹晉鑒表示，過去校方都認為化南新村是校地，無須取得居民同意就能發展，雖然近期政大已有誠意溝通，但他們仍不希望法學院進到化南新村，不認同政大計畫。

居民發言時表示，政大未申請都市計畫變更、都市設計審議及環境評估就拍板這麼多量體，極度不尊重民眾。居民也直說法學院進入住宅區所帶來的學生、機車都會破壞居民安寧，舉例當年興建國際學生宿舍I-house也說不會打擾，卻時不時有外國學生喝酒吵鬧。

政大副總務長顏玉明說，政大拆化南是為了教學，不是要蓋豪宅，也回應政大後山土地都因坡度太陡不能利用，也說化南新村當年徵收目的就是蓋法學院，「這是我們欠他們（地主）的。」法學院長林國全也述說法學院難處，學院有1500位學生卻只有3層樓空間，「我們也不想要離開校園，但現在校園沒辦法容納我們！」

居民不能認同校方的發言開始鼓譟，林國全直接說「如果各位這樣子的態度，我們該怎麼進行下去？是不是等一下就不要回答？那就大家講完，那我們還能怎麼樣呢？」

然而，近百歲的政大退休教師跳出來說，政大後山仍有閒置地可以規劃；學生也質疑，校方已取得指南山莊，預計將蓋新傳播學院及圖書館，拆除建築後就可再利用。

議員李慶元也打臉校方，當年目的雖然是蓋法學院、仍蓋了化南新村，而1993年還拆掉部分宿舍，蓋「化南新廈」賣給教職員遭監察院糾正，「怎麼過去不主張，直到今天才主張？」