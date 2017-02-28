今冬最後1日仍未見寒流 下1季預測偏乾偏暖

今天是冬天的最後一天，據氣象局指出，本次冬天並無寒流，這是繼1987及2000年以來的第3遭。氣象局指出，過去一季台灣的平均降雨量與氣候值相較不到6成，且未來一季的雨量很可能還是正常到偏少。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-28 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天是冬天的最後一天，據氣象局指出，本次冬天並無寒流，這是繼1987及2000年以來的第3遭，不過先前也曾有過3月才出現寒流的情況。此外，過去一季台灣的平均降雨量與氣候值相較不到6成，加上未來一季的雨量很可能還是正常到偏少，氣象局呼籲民眾應留意珍惜水資源。

氣象局指出，從去年12月1日到今天並無寒流紀錄，這是繼1987及2000年以來，第3次冬天沒寒流，不過在1988年曾於3月7日出現很晚才抵達的寒流，因此後續是否會出現寒流仍有待觀察。

氣象局在今日也發布季長期天氣展望，截至昨日，全台雨量除了成功站為多雨的類別，其他站均屬正常至少雨類別；未來一季3月也是偏乾，之後才會逐月趨緩。氣溫方面，未來一季台灣附近的氣溫均為偏暖訊號。

近日雖然受大陸冷氣團影響，全台傳出不少猝死案例，但據中央氣象局預報中心主任鄭明典指出，依氣象局歸類，若最低溫不會降到14度，只會說是「東北季風增強」；若預測會降到12度或以下時，則會說受「強烈大陸冷氣團」影響。至於寒流的話，通常是預測台北的最低溫會降到10度或以下，才稱為寒流。